автобус и Hyundai столкнулись в Самаре

Городской автобус и автомобиль Hyundai Solaris попали в ДТП в Ленинском районе Самары вечером 28 июля. В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, около 19:10 произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля Hyundai Solaris. После происшествия медицинская помощь понадобилась пассажирке автобуса 2001 года рождения и пассажирке иномарки 1991 года рождения. Обеих женщин доставили в больницу, пишет Самарская газета.