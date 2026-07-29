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Студенческие семьи с сентября смогут получать отдельные комнаты в общежитиях

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Студенческие семьи с сентября смогут получать отдельные комнаты в общежитиях

С 1 сентября текущего года студенческие семьи смогут претендовать на отдельные комнаты в общежитиях. Об этом 29 июля заявил депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР).

«С 1 сентября вузы обязаны выделить отдельные комнаты для проживания студенческих семей, публиковать на сайте информацию о количестве таких комнат, создать комиссию, которая рассматривает заявления семейных студентов отдельно от других заявлений», — поделился он в беседе с «РИА Новости».

Селезнев напомнил, что, согласно закону о молодежной политике, студенческой семьей считается молодая семья, где оба супруга — студенты в возрасте до 35 лет включительно, либо единственный родитель или усыновитель ребенка до 35 лет, обучающийся по программе среднего профессионального или высшего образования. Для получения комнаты потребуются свидетельство о браке и свидетельство о рождении или усыновлении ребенка.

Он дополнил, что для заселения необходимо подать заявление в образовательную организацию, приложить документы об обучении, отсутствии регистрации и жилья в собственности в городе расположения вуза, а также, при необходимости, справки о тяжелом материальном положении.

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