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Самарская область вошла в топ 10 Рейтинга инновационного развития субъектов России

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Самарская область вошла в топ 10 Рейтинга инновационного развития субъектов России

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ опубликовал одиннадцатый выпуск Рейтинга инновационного развития субъектов Российской Федерации. Самарская область заняла 10-е место по значению сводного российского регионального инновационного индекса. Сильными сторонами региона в этом году стали социально-экономические условия инновационной деятельности и качество инновационной политики.

Регион занял 3-е место по индексу «Социально-экономические условия инновационной деятельности», улучшив свои позиции в сравнении с прошлым годом. Самарская область вошла в топ-10 регионов по доле занятых в высокотехнологичных отраслях промышленности, доле взрослого населения с высшим образованием, доле студентов программ высшего образования в области STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).

Самарская область вошла в топ-10 по индексу «Качество инновационной политики», заняв 9-е место. Регион сохраняет лидирующие позиции по уровню развития нормативной правовой базы и организационному обеспечению научно-технической и инновационной политики.

Регион также демонстрирует высокие результаты по отдельным другим направлениям инновационной деятельности. В частности, Самарская область входит в топ-3 по доле инновационных организаций и в топ-5 по доле инновационной продукции.

Справочно:

Одиннадцатый выпуск аналитического доклада, подготовленный Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в рамках деятельности Российской кластерной обсерватории, посвящен анализу инновационного развития российских регионов на основе комплекса рейтинговых оценок. Исследование базируется на системе показателей, характеризующих социально-экономические условия инновационной деятельности, научно-технический потенциал, уровни инновационной и экспортной активности, качество региональной инновационной политики. Используемые показатели отвечают российским и международным статистическим стандартам, применяемые методологические подходы согласуются с практикой построения региональных инновационных индексов и формирования соответствующих рейтингов под эгидой международных организаций.

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