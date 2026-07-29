Минпромторг включил новые модели авто в список для такси

Министерство промышленности и торговли дополнило перечень автомобилей, допущенных к работе в такси, шестью моделями. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 28 июля.
В обновленный реестр впервые включены модели Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6.
Документ электронной подписью подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишут "Известия".
Общественный совет по развитию такси 13 июля сообщил, что Минпромторг дополнил новыми локализованными моделями список транспортных средств, допущенных к использованию в качестве легкового такси. В перечень добавили российский электромобиль «Атом», производство которого поручено заводу «Москвич», и кроссовер Jetour X70 Plus калининградской сборки.