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19-летняя жительница Самары, желая арендовать квартиру, стала жертвой аферы

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19-летняя жительница Самары, желая арендовать квартиру, стала жертвой аферы

По информации ГУ МВД России по Самарской области: 19-летняя жительница Самары на одной из онлайн-платформ увидела объявление о сдаче квартиры в аренду. Девушку устроило наличие в квартире мебели, географическое расположение, а также стоимость жилья.  В беседе владелец квартиры предложил девушке перейти по ссылке для оплаты. По указанию неизвестного пострадавшая ввела данные банковской карты, в результате произошло списание 32 000 рублей.

После того, как арендодатель перестал выходить на связь, девушка обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Самарские полицейские напоминают гражданам: не переходите по сомнительным ссылкам в сети интернет. Зачастую такая ссылка может привести на сайт-двойник, где предложат заполнить реквизиты для оплаты. Если вы не уверены в отправителе – не переводите свои денежные средства!

Теги: Мошенники

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