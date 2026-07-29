В России можно будет устанавливать солнечные панели в многоквартирных домах

Запрет на использование микрогенерации в многоквартирных домах снимается в России с 1 сентября, рассказал РИА Новости аналитик Центра стратегической поддержки отечественных технологий Константин Руденский.

По его словам, ранее закон запрещал использовать небольшие солнечные панели, ветрогенераторы для собственных нужд в многоквартирных домах.

"С 1 сентября 2026 года этот запрет снимается", — сказал Руденский.

Аналитик добавил, что правила подключения небольших солнечных панелей, ветрогенераторов и других подобных установок еще предстоит определить правительству.