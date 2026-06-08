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В Госдуму внесли законопроект о возврате утильсбора на авто для многодетных

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В Госдуму внесли законопроект о возврате утильсбора на авто для многодетных

В Госдуму 8 июня внесен законопроект, которым предлагается компенсировать оплаченный утилизационный сбор на автомобили для многодетных семей. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Изменения планируется внести в федеральный закон «Об отходах производства и потребления», дополнив его новым пунктом. В нем говорится, что правом на возврат ранее уплаченного утильсбора или его части «обладают граждане, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет или в возрасте до 23 лет при условии их обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения».

Предполагается, что возврат ранее уплаченного утильсбора может быть осуществлен исключительно в отношении транспортных средств, которые являются личным имуществом физлиц, указанных в настоящем пункте. Правительством могут быть установлены дополнительные требования к сроку владения транспортным средством, их количеству, а также к размеру возвращаемого утильсбора, отмечается в документе.

Авторы законопроекта обратили внимание, что введенный утильсбор сделал менее доступным покупку многих транспортных средств. Рост цен также затронул и автомобили, позиционируемые заводом-изготовителем как семейные в силу их размеров и, как правило, большего объема двигателя, пишут "Известия".

«Представляется, что принятие настоящего законопроекта будет способствовать повышению уровня социальной защищенности многодетных семей. Кроме того, принятие настоящего законопроекта может позитивно сказаться на демографических показателях», — говорится в пояснительной записке.

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