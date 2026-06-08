Первые АЗС открылись на Обходе Тольятти

Заправиться прямо на платной трассе в Самарской области стало возможным спустя почти два года после открытия движения.

Однако пока АЗС открылись лишь у села Бичевная Шигонского района.

Первый проект реализовала компания «Лукойл-Уралнефтепродукт», которой в мае 2025 года областные власти выделили под этот проект два участка в аренду без проведения торгов. Расположенные зеркально по обе стороны 22-го километра АЗС должны были заработать еще в декабре прошлого года. Заявленный объем инвестиций «Лукойла» – 658 млн рублей.

Теперь здесь по 4 колонки для легковых автомобилей и по 2 – для магистральных грузовиков. До 11 июня АЗС работают в тестовом режиме, и в этот период здесь невозможно будет воспользоваться бонусной системой компании «Лукойл». В магазине и кафе, которые открылись вместе с АЗС, уже можно приобрести кофе или чай, тогда как выпечку обещают позже.

Вторая группа АЗС должна появиться в районе сел Подстёпки и Нижнее Санчелеево в Ставропольском районе. Участки под этот проект в январе этого года получила компания «Самаранефтепродукт» («Роснефть»). Заявленный объем инвестиций – 830 млн рублей. Срок реализации проекта – 2027 год, пишет Обоз-инфо.