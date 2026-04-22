Подкармливать белочек с рук опасно

Белки – это дикие животные, и предсказать их поведение невозможно. Более того, они могут быть переносчиками опасных заболеваний, в первую очередь, бешенства.



Что делать, если укусила белка

После укуса белки необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее медицинское учреждение или травмпункт. Пострадавшему необходимо сообщить об укусе белки и сделать прививку от бешенства.



Как правильно подкармливать белок в городском парке

Лучше просто положить на землю корм и отойти. Белкам можно давать семечки (нежареные), орехи (грецкие, кедровые), морковь, яблоки, геркулес.



Помните, что кормить белок с ладони нельзя, особенно детям, каким бы милым развлечением это не казалось.

