Более 90 студентов Самарских колледжей приняли участие в городском этапе военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

Право представлять наш регион на Всероссийском этапе конкурса предоставлено участковому уполномоченному полиции отдела полиции по Самарскому району Управления МВД России по г. Самаре.
В Самаре прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии - 2026» среди участковых уполномоченных полиции
В 2025 году в онлайн-голосовании по проектам развития комфортной городской среды приняли участие свыше 16,5 миллионов граждан.
Владимир Путин дал старт голосованию по проектам развития комфортной городской среды — «Единая Россия» ежегодно проводит его вместе с Минстроем
Ректору ГИТИСа Григорий Заславский приехал в Самару с официальным визитом по приглашению Министерства культуры Самарской области.
Самара намерена расширить сотрудничество с ГИТИС
22 апреля в Историческом парке «Россия – моя история» открылся выставочный проект Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича «За кулисами времени». 
Состоялось открытие выставочного проекта САТОБ «За кулисами времени» в Самарском Историческом парке
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
Конкурс «Вместе против коррупции!» проводится по трем номинациям: «Лучший плакат», «Лучший рисунок», «Лучший видеоролик», в трех возрастных группах.
Молодежь приглашают принять участие в конкурсе соцрекламы «Вместе против коррупции!»
Администрация Самары объявила о проведении конкурса на получение грантов социально ориентированными некоммерческими организациями, которые реализуют социальные проекты.
Самарские НКО могут получить грантовую поддержу до миллиона рублей
В связи с предстоящими праздниками 1 и 9 мая «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» Самары информирует об изменении режима работы.
В майские праздники изменится режим работы самарских МФЦ 
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Более 90 студентов Самарских колледжей приняли участие в городском этапе военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

20 апреля на базе Самарского «Строительно-энергетического колледжа имени П. Мачнева» состоялся городской этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для специальной возрастной категории.

«В нашем городе стартовал третий сезон военно-патриотической игры «Зарница 2.0», которая охватывает четыре возрастные категории, начиная с 7 лет. В этом году, впервые, расширились возрастные рамки до 23 лет, а также обновились онлайн-курсы для подготовки, которые помогут ребятам получить дополнительные знания по истории и основам военного дела. Впервые появилась новая условно-военная специальность – связист, где ребята будут отвечать за организацию связи внутри отряда, обеспечивать шифрование и дешифрование информации. В новом сезоне предусмотрены различные игровые механики в зависимости от возраста участников. Так, например, дети от 7 до 10 лет освоят базовые навыки первой помощи, основы строевой подготовки, станут участниками маршрутной игры «Зарничка 2.0». Для молодых людей от 14 до 17 лет и от 18 до 23 лет предусмотрены отрядные состязания и соревнования по условно-военным специальностям и ряд новых испытаний», - отметила заместитель главы Самары Ольга Слесарева.
 
В этот раз участниками «Зарницы 2.0» стали более 90 человек - студентов профессиональных образовательных организаций в возрасте от 18 до 23 лет. На площадке встретились команды девяти колледжей Самары. В течение дня все участники проходили программу командных и индивидуальных испытаний, которая включала этапы по строевой, огневой и тактической подготовкам, радиационной, химической и биологической защите, тактической медицине, выживанию в сложных условиях и военизированной эстафете. После командного блока состоялись индивидуальные состязания по условно-военным специальностям, среди которых были сапёр, медик, военный корреспондент и оператор беспилотных аппаратов.
 
В составе каждой команды выступали по 10 человек, в том числе 3 девушки. На всех станциях работали судейские группы, в которые вошли военнослужащие запаса и руководители юнармейских отрядов Самары.
 
Как рассказал председатель Совета местного отделения Движения Первых г. о. Самара Даниил Сиднев, Зарница 2.0 - это один из самых практикоориентированных проектов Движения Первых. В игровом формате участники знакомятся с реальными дисциплинами, учатся работать в команде, принимать решения в сложных ситуациях.
 
«Миф о том, что современная молодежь не интересуется патриотическими проектами, давно опровергнут. Только в Самарской области в Зарнице 2.0 участвуют около 20 тысяч ребят. С каждым годом проект растет, а участники выходят на этапы все более подготовленными. Это говорит о большом интересе молодежи и высокой значимости игры», - отметил Даниил Сиднев.
 
По итогам пройденных соревнований среди специальной возрастной категории 1 место завоевал Строительно-энергетический колледж имени П. Мачнева, 2 место досталось Поволжскому государственному колледжу, 3 место у Самарского машиностроительного колледжа.
 
Напомним, что военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» после заявочной кампании проходит в несколько этапов: отборочный, муниципальный, зональный и региональный. В этом сезоне они проходят с февраля по май этого года. Окружные этапы и сборы пройдут этим летом, а финал запланирован на сентябрь 2026 года.
 
Отметим, что мероприятие организовано Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи «Движение Первых» и движением «Юнармия» при поддержке Департамента образования городского округа Самара и Самарского территориального управления Министерства образования Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

