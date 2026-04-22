Более 90 студентов Самарских колледжей приняли участие в городском этапе военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

20 апреля на базе Самарского «Строительно-энергетического колледжа имени П. Мачнева» состоялся городской этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для специальной возрастной категории.



«В нашем городе стартовал третий сезон военно-патриотической игры «Зарница 2.0», которая охватывает четыре возрастные категории, начиная с 7 лет. В этом году, впервые, расширились возрастные рамки до 23 лет, а также обновились онлайн-курсы для подготовки, которые помогут ребятам получить дополнительные знания по истории и основам военного дела. Впервые появилась новая условно-военная специальность – связист, где ребята будут отвечать за организацию связи внутри отряда, обеспечивать шифрование и дешифрование информации. В новом сезоне предусмотрены различные игровые механики в зависимости от возраста участников. Так, например, дети от 7 до 10 лет освоят базовые навыки первой помощи, основы строевой подготовки, станут участниками маршрутной игры «Зарничка 2.0». Для молодых людей от 14 до 17 лет и от 18 до 23 лет предусмотрены отрядные состязания и соревнования по условно-военным специальностям и ряд новых испытаний», - отметила заместитель главы Самары Ольга Слесарева.



В этот раз участниками «Зарницы 2.0» стали более 90 человек - студентов профессиональных образовательных организаций в возрасте от 18 до 23 лет. На площадке встретились команды девяти колледжей Самары. В течение дня все участники проходили программу командных и индивидуальных испытаний, которая включала этапы по строевой, огневой и тактической подготовкам, радиационной, химической и биологической защите, тактической медицине, выживанию в сложных условиях и военизированной эстафете. После командного блока состоялись индивидуальные состязания по условно-военным специальностям, среди которых были сапёр, медик, военный корреспондент и оператор беспилотных аппаратов.



В составе каждой команды выступали по 10 человек, в том числе 3 девушки. На всех станциях работали судейские группы, в которые вошли военнослужащие запаса и руководители юнармейских отрядов Самары.



Как рассказал председатель Совета местного отделения Движения Первых г. о. Самара Даниил Сиднев, Зарница 2.0 - это один из самых практикоориентированных проектов Движения Первых. В игровом формате участники знакомятся с реальными дисциплинами, учатся работать в команде, принимать решения в сложных ситуациях.



«Миф о том, что современная молодежь не интересуется патриотическими проектами, давно опровергнут. Только в Самарской области в Зарнице 2.0 участвуют около 20 тысяч ребят. С каждым годом проект растет, а участники выходят на этапы все более подготовленными. Это говорит о большом интересе молодежи и высокой значимости игры», - отметил Даниил Сиднев.



По итогам пройденных соревнований среди специальной возрастной категории 1 место завоевал Строительно-энергетический колледж имени П. Мачнева, 2 место досталось Поволжскому государственному колледжу, 3 место у Самарского машиностроительного колледжа.



Напомним, что военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» после заявочной кампании проходит в несколько этапов: отборочный, муниципальный, зональный и региональный. В этом сезоне они проходят с февраля по май этого года. Окружные этапы и сборы пройдут этим летом, а финал запланирован на сентябрь 2026 года.



Отметим, что мероприятие организовано Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи «Движение Первых» и движением «Юнармия» при поддержке Департамента образования городского округа Самара и Самарского территориального управления Министерства образования Самарской области.

