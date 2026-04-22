В майские праздники изменится режим работы самарских МФЦ 

В связи с предстоящими государственными праздниками 1 и 9 мая муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» информирует об изменении режима работы:



С 1 по 3 мая — выходные праздничные дни.



С 4 по 8 мая — работа в обычном режиме.



С 9 по 11 мая ¬— выходные праздничные дни.



С 12 мая — работа в обычном режиме.



Напомним, что сеть многофункциональных центров Самары насчитывает 13 центров и офисов, 224 окна приема и выдачи документов, 27 окон обслуживания в секторах пользовательского сопровождения, а также свыше 350 сотрудников, предоставляющих около 300 государственных и муниципальных услуг.

Фото: пресс-служба администрации Самары