От «Арт-кода» до «Кода служения»: на «иВолге» участники смогут выбрать одно из 8 направлений  

С 24 по 29 июля в Самарской области состоится Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь.Форумы.

С 24 по 29 июля в Самарской области состоится Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь.Форумы. Он традиционно пройдёт в Фестивальном парке на Мастрюковских озёрах и примет 1400 молодых людей от 14 до 35 лет со всей России. Чтобы стать участником, необходимо подать заявку на сайте ФГАИС «Молодёжь России» до 24 мая. 

В 2026 году форум проводится в рамках Года единства народов России, объявленного Президентом России Владимиром Путиным, и посвящен знакомству и изучению уникального культурного кода Поволжья. Участники могут выбрать одно из 8 направлений, разработанных таким образом, чтобы каждый смог найти наиболее интересную. 

«Форум "иВолга" проводится уже в 14-й раз, он стал своеобразным символом не только Самарской области, но и всего Приволжского федерального округа. Это место притяжения молодёжи со всей страны, место и время знакомства с Поволжьем. Уже третий год наш форум проводится совместно с Движением Первых и даёт возможность кому-то познакомиться с организацией, а кому-то стать её активной созидательной частью. Все эти аспекты дали нам возможность разработать направления для самых разных категорий участников, чтобы каждый из них смог максимально реализовать свой потенциал, познакомиться с традициями и обычаями народов Поволжья и самим предложить, как их адаптировать в современный мир», – отметила директор Молодёжного форума «иВолга» Кристина Гнатюк.

Направление «Арт-код» приглашает молодых дизайнеров, музыкантов, режиссёров, художников и продюсеров. На смене они будут исследовать уникальность культурных элементов народов ПФО, знакомиться с инновациями и искать баланс между созданием нового и уважением к традициям.
Направление для молодых учёных и исследователей – «Код знаний». Здесь историки, социологи, политологи, популяризаторы науки будут учиться качественно доносить сложную научную информацию.
«Код Первых» приглашает команды первичных отделений Движения Первых в составе от 3 до 5 человек, включая куратора от 18 до 35 лет. На этом направлении команды доработают и запустят проект, который поможет сделать «первичку» точкой притяжения для молодёжи региона.
Молодые семьи (от 18 до 35 лет) могут стать участниками направления «Семейный код», где они изучат семейные традиции народов Поволжья, узнают, почему эти традиции важны в современном мире, и как их можно адаптировать под реалии XXI века.
В направлении «Код призвания» участниками станут советники директоров по воспитанию, вожатые, педагоги-организаторы и кураторы первичных отделений Движения Первых от 18 до 35 лет. Они познакомятся с актуальными педагогическими методиками работы, а также разработают собственные, основанные на культурном коде нашей страны.
«Медиа-Код» – направление для контент-менеджеров, журналистов и молодёжных медиа, на котором участники научатся продвигать местные бренды, создавать истории с региональными героями и делать вирусный контент.
В направлении «Код туризма» могут принять участие создатели туристических продуктов, гиды, маркетологи и урбанисты. Для них проведут сессии по созданию новых маршрутов, бренда своей малой Родины и познакомят с новыми форматами, который раскроют туристический потенциал региона.
Руководителей и специалистов сферы «молодёжная политика» и Движения Первых от 18 до 35 лет приглашают принять участие в направлении «Код служения». Их научат создавать интересные события для молодёжи, расскажут про новые и актуальные форматы привлечения молодых людей к активной деятельности.

Также для участников форума проведут сюжетную игру, в ходе которой познакомятся с историей, традициями, обычаями, природой и особенностями жизни в Поволжье – так они расшифруют уникальный культурный код и определят смыслы и точки притяжения для молодежи.
Напомним, заявочная кампания стартовала 21 декабря в ходе церемонии Всероссийской премии «Время Молодых», она продлится до 24 мая на портале ФГАИС «Молодёжь России».

Молодёжный форум ПФО «иВолга» проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Организаторами форума выступают Правительство Самарской области и аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Движения Первых.

 

Фото:   организаторы форума

Теги: Самара

Новости по теме
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
22 апреля 2026  17:47
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
197
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
22 апреля 2026  14:01
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
272
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
22 апреля 2026  11:29
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
378
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
22 апреля 2026  10:38
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
470
Атака беспилотников: при обрушении подъезда дома в Сызрани пострадали 11 человек
22 апреля 2026  09:57
Атака беспилотников: при обрушении подъезда дома в Сызрани пострадали 11 человек
284
Весь список