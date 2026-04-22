В Самарской области открыт прием заявок на грантовый конкурс для бизнеса в сфере креативных индустрий

Минэкономразвития Самарской области объявило о старте приема заявок на конкурс грантов для бизнеса в сфере креативных индустрий. Предприниматели, работающие в творческих сферах, могут получить грант до 750 тысяч рублей на развитие своих проектов. Заявки принимаются до 20 мая по ссылке: vk.cc/cWXjMP.

Как ранее отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, креативные индустрии уже стали одной из важных опор региональной экономики. С 2020 года рынок креативного сектора получил значительный прирост – 106% и теперь составляет 291,4 миллиарда рублей.

«Креативные индустрии сегодня становятся одним из драйверов экономического развития региона. В Самарской области зарегистрировано более 10 тысяч субъектов МСП, относящихся к креативному сектору, то есть каждое двадцатое предприятие. Вклад креативных индустрий в ВРП Самарской области сегодня составляет около 4%. Наша задача - создавать все необходимые условия, позволяющие таким проектам успешно развиваться», — сказал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В конкурсном отборе могут принять участие ИП и юридические лица, которые получили сертификат о прохождении обучения для креативных индустрий. Одним из условий конкурса является софинансирование проектов: 75% - средства гранта, 25% - средства предпринимателя.

Безвозмездную субсидию можно будет направить на аренду и ремонт помещения, приобретение оборудования, сырья, сертификацию продукции, оформление товарного знака, изготовление и монтаж вывесок, паушальный платеж, оплату услуг по обучению, участию в выставках и на другие направления.

В центрах «Мой бизнес» Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки: содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка. Меры поддержки реализуются по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

