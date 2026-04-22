Одиннадцать самарцев обвиняются в участии в экстремистской деятельности

По версии следствия, в период с декабря 2024 года по август 2025 года 11 самарцев, находясь на территории Самарской области, вербовали граждан в организацию, деятельность которой в соответствии с законодательством Российской Федерации признана экстремистской, и собирали средства для её поддержки.



Незаконная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками УФСБ России по Самарской области при силовой поддержке сотрудников СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области. В ходе расследования уголовного дела в отношении обвиняемых судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий.



В настоящее время по уголовному делу следователем выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступной деятельности, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.