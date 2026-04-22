Театральный триумф: коллектив из Самарской области представит спектакль «Барабаны в ночи» на окружном финале VII фестиваля «Театральное Приволжье» в Удмуртии

Право представлять наш регион на Всероссийском этапе конкурса предоставлено участковому уполномоченному полиции отдела полиции по Самарскому району Управления МВД России по г. Самаре.
В Самаре прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии - 2026» среди участковых уполномоченных полиции
В 2025 году в онлайн-голосовании по проектам развития комфортной городской среды приняли участие свыше 16,5 миллионов граждан.
Владимир Путин дал старт голосованию по проектам развития комфортной городской среды — «Единая Россия» ежегодно проводит его вместе с Минстроем
Ректору ГИТИСа Григорий Заславский приехал в Самару с официальным визитом по приглашению Министерства культуры Самарской области.
Самара намерена расширить сотрудничество с ГИТИС
22 апреля в Историческом парке «Россия – моя история» открылся выставочный проект Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича «За кулисами времени». 
Состоялось открытие выставочного проекта САТОБ «За кулисами времени» в Самарском Историческом парке
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
Конкурс «Вместе против коррупции!» проводится по трем номинациям: «Лучший плакат», «Лучший рисунок», «Лучший видеоролик», в трех возрастных группах.
Молодежь приглашают принять участие в конкурсе соцрекламы «Вместе против коррупции!»
Администрация Самары объявила о проведении конкурса на получение грантов социально ориентированными некоммерческими организациями, которые реализуют социальные проекты.
Самарские НКО могут получить грантовую поддержу до миллиона рублей
В связи с предстоящими праздниками 1 и 9 мая «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» Самары информирует об изменении режима работы.
В майские праздники изменится режим работы самарских МФЦ 
Театральный триумф: коллектив из Самарской области представит спектакль «Барабаны в ночи» на окружном финале VII фестиваля «Театральное Приволжье» в Удмуртии

21 апреля 2026 года в Ижевске на сцене Республиканского дома народного творчества стартовал окружной финал VII фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Проект организован по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

В VII сезоне приняли участие более 25 тысяч юных артистов из 1,5 тысячи непрофессиональных театральных коллективов. В финал вышли 28 спектаклей из всех 14 регионов Приволжского федерального округа.

В течение четырех дней коллективы из Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Пермского края, Пензенской, Самарской и Саратовской областей представят свои спектакли-победители. В этом году среди участников фестиваля – актеры молодежного театра-студии «Браво» из г. Харцызска Донецкой Народной Республики. В рамках акции «Елка желаний» ребята загадали поучаствовать в фестивале, и их мечта сбылась: теперь они вместе с коллективами из ПФО на брендовом проекте Приволжья.

В день открытия зрители увидели спектакль «Однажды на ярмарке» детской татарской театральной студии «Апуш», а также «Аватары» от коллектива «Браво» из Донецкой Народной Республики.

Второй день фестиваля проходит в Театре кукол Удмуртской Республики: Театр-студия «Театралика» из Саратовской области представил «Белый пароход», а коллектив DragLAB из Самарской области – «Барабаны в ночи».

23 апреля покажут «Женитьбу Бальзаминова» актеров из Пензенской области и «Калеку с острова И.» авторского студенческого театра из Пермского края. В заключительный день, 24 апреля, на сцене Государственного национального театра Удмуртской Республики выступит коллектив из Удмуртии со спектаклем «Цветик-семицветик», после чего состоится торжественная церемония награждения победителей. Прямую трансляцию церемонии можно будет увидеть на сайте театральноеприволжье.рф и цифровой платформе «Культура.РФ».

Для участников подготовлена насыщенная экскурсионная программа с мастерклассами от преподавателей ГИТИСа, поездкой в город Воткинск, посещением музея П.И. Чайковского, этнографического музеязаповедника «Лудорвай» и музея М.Т. Калашникова, а также вечером дружбы с народными танцами, играми и угощениями, театральным балом, встречей с лектором общества «Знание» и полезной программой (плетение сетей, изготовление окопных свечей и марлевых повязок).

 

Фото предоставлено пресс-службой полномочного представителя Президента РФ в ПФО 

Право представлять наш регион на Всероссийском этапе конкурса предоставлено участковому уполномоченному полиции отдела полиции по Самарскому району Управления МВД России по г. Самаре.
22 апреля 2026, 18:51
В Самаре прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии - 2026» среди участковых уполномоченных полиции
Право представлять наш регион на Всероссийском этапе конкурса предоставлено участковому уполномоченному полиции отдела полиции по Самарскому району... Общество
6
В 2025 году в онлайн-голосовании по проектам развития комфортной городской среды приняли участие свыше 16,5 миллионов граждан.
22 апреля 2026, 18:39
Владимир Путин дал старт голосованию по проектам развития комфортной городской среды — «Единая Россия» ежегодно проводит его вместе с Минстроем
В 2025 году в онлайн-голосовании по проектам развития комфортной городской среды приняли участие свыше 16,5 миллионов граждан. Политика
66
Ректору ГИТИСа Григорий Заславский приехал в Самару с официальным визитом по приглашению Министерства культуры Самарской области.
22 апреля 2026, 18:09
Самара намерена расширить сотрудничество с ГИТИС
Ректору ГИТИСа Григорий Заславский приехал в Самару с официальным визитом по приглашению Министерства культуры Самарской области. Общество
43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
22 апреля 2026  17:47
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
197
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
22 апреля 2026  14:01
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
272
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
22 апреля 2026  11:29
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
378
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
22 апреля 2026  10:38
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
470
Атака беспилотников: при обрушении подъезда дома в Сызрани пострадали 11 человек
22 апреля 2026  09:57
Атака беспилотников: при обрушении подъезда дома в Сызрани пострадали 11 человек
284
Весь список