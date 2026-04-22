На подъездах к селу Лопатино приступили к ключевому этапу работ - устройству дорожного основания методом регенерации

Право представлять наш регион на Всероссийском этапе конкурса предоставлено участковому уполномоченному полиции отдела полиции по Самарскому району Управления МВД России по г. Самаре.
В Самаре прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии - 2026» среди участковых уполномоченных полиции
В 2025 году в онлайн-голосовании по проектам развития комфортной городской среды приняли участие свыше 16,5 миллионов граждан.
Владимир Путин дал старт голосованию по проектам развития комфортной городской среды — «Единая Россия» ежегодно проводит его вместе с Минстроем
Ректору ГИТИСа Григорий Заславский приехал в Самару с официальным визитом по приглашению Министерства культуры Самарской области.
Самара намерена расширить сотрудничество с ГИТИС
22 апреля в Историческом парке «Россия – моя история» открылся выставочный проект Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича «За кулисами времени». 
Состоялось открытие выставочного проекта САТОБ «За кулисами времени» в Самарском Историческом парке
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
Конкурс «Вместе против коррупции!» проводится по трем номинациям: «Лучший плакат», «Лучший рисунок», «Лучший видеоролик», в трех возрастных группах.
Молодежь приглашают принять участие в конкурсе соцрекламы «Вместе против коррупции!»
Администрация Самары объявила о проведении конкурса на получение грантов социально ориентированными некоммерческими организациями, которые реализуют социальные проекты.
Самарские НКО могут получить грантовую поддержу до миллиона рублей
В связи с предстоящими праздниками 1 и 9 мая «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» Самары информирует об изменении режима работы.
В майские праздники изменится режим работы самарских МФЦ 
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
На подъездах к селу Лопатино приступили к ключевому этапу работ - устройству дорожного основания методом регенерации

179
В Волжском районе Самарской области продолжается капитальный ремонт двух подъездов к селу Лопатино общей протяжённостью 6,3 км в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Волжском районе Самарской области продолжается капитальный ремонт двух подъездов к селу Лопатино общей протяжённостью 6,3 км в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас подрядчик перешёл к ключевому этапу работ - устройству дорожного основания с применением технологии регенерации.
На участках трасс «Самара – Большая Черниговка» – Лопатино (2,5 км) и «Самара – Оренбург» – Лопатино (3,8 км) специалисты уже смонтировали водопропускные трубы и выполнили фрезерование изношенного покрытия. Теперь дорожники выполняют устройство основания методом регенерации: в переработанный асфальтобетон добавляют щебень, цемент и битумную эмульсию. Это позволяет создать монолитное, прочное основание, которое значительно продлевает срок службы дорожной одежды.
Обе дороги связывают Лопатино с Самарой и федеральными трассами, здесь проходят школьные маршруты, а само село - крупнейший населённый пункт Волжского района с развитой инфраструктурой. Здесь проживает почти 3 тысячи человек, рядом расположена нефтеперекачивающая станция «Дружба» и садоводческие товарищества.
По словам первого заместителя главы местной администрации Ивана Нестерова, грунтовые воды залегают близко к поверхности, поэтому дорога долгое время находилась в аварийном состоянии.
«Наконец-то эту дорогу отремонтируют. Первое, что я увидела, когда приехала сюда два года назад, - она была в удручающем состоянии. Сейчас такая радость на душе, что дорога будет широкой и безопасной», - поделилась жительница села Алёна Штенфельд.
Проектом капитального ремонта предусмотрено полное обновление дорожной одежды. На аварийно-опасном участке у кладбища скорректируют радиус дороги — поворот станет менее крутым. Кроме того, участок расширят. Также на подъездах установят барьерное ограждение, новые дорожные знаки и остановочные павильоны, нанесут разметку термопластиком, которая будет видна в любую погоду.
Руководитель управления строительства и реконструкции автомобильных дорог министерства транспорта Самарской области Сергей Морев проинспектировал ход работ. Он отметил, что контракты были заключены ещё зимой, что позволило начать ремонт строго по графику - с 1 апреля.
«Зимой текущего года у нас уже были заключены два контракта на два участка. Срок начала согласно госконтракту — 1 апреля. Работы начались вовремя и ведутся в соответствии с графиком. Завершить планируем уже летом», — пояснил Сергей Морев.
Всего в 2026 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Самарской области приведут в нормативное состояние более 150 километров дорог регионального и местного значения. Перечень объектов сформирован на основании ежегодной инструментальной диагностики и с учётом обращений жителей.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
22 апреля 2026  17:47
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
22 апреля 2026  14:01
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
22 апреля 2026  11:29
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
22 апреля 2026  10:38
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
Атака беспилотников: при обрушении подъезда дома в Сызрани пострадали 11 человек
22 апреля 2026  09:57
Атака беспилотников: при обрушении подъезда дома в Сызрани пострадали 11 человек
