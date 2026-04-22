На подъездах к селу Лопатино приступили к ключевому этапу работ - устройству дорожного основания методом регенерации

В Волжском районе Самарской области продолжается капитальный ремонт двух подъездов к селу Лопатино общей протяжённостью 6,3 км в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас подрядчик перешёл к ключевому этапу работ - устройству дорожного основания с применением технологии регенерации.

На участках трасс «Самара – Большая Черниговка» – Лопатино (2,5 км) и «Самара – Оренбург» – Лопатино (3,8 км) специалисты уже смонтировали водопропускные трубы и выполнили фрезерование изношенного покрытия. Теперь дорожники выполняют устройство основания методом регенерации: в переработанный асфальтобетон добавляют щебень, цемент и битумную эмульсию. Это позволяет создать монолитное, прочное основание, которое значительно продлевает срок службы дорожной одежды.

Обе дороги связывают Лопатино с Самарой и федеральными трассами, здесь проходят школьные маршруты, а само село - крупнейший населённый пункт Волжского района с развитой инфраструктурой. Здесь проживает почти 3 тысячи человек, рядом расположена нефтеперекачивающая станция «Дружба» и садоводческие товарищества.

По словам первого заместителя главы местной администрации Ивана Нестерова, грунтовые воды залегают близко к поверхности, поэтому дорога долгое время находилась в аварийном состоянии.

«Наконец-то эту дорогу отремонтируют. Первое, что я увидела, когда приехала сюда два года назад, - она была в удручающем состоянии. Сейчас такая радость на душе, что дорога будет широкой и безопасной», - поделилась жительница села Алёна Штенфельд.

Проектом капитального ремонта предусмотрено полное обновление дорожной одежды. На аварийно-опасном участке у кладбища скорректируют радиус дороги — поворот станет менее крутым. Кроме того, участок расширят. Также на подъездах установят барьерное ограждение, новые дорожные знаки и остановочные павильоны, нанесут разметку термопластиком, которая будет видна в любую погоду.

Руководитель управления строительства и реконструкции автомобильных дорог министерства транспорта Самарской области Сергей Морев проинспектировал ход работ. Он отметил, что контракты были заключены ещё зимой, что позволило начать ремонт строго по графику - с 1 апреля.

«Зимой текущего года у нас уже были заключены два контракта на два участка. Срок начала согласно госконтракту — 1 апреля. Работы начались вовремя и ведутся в соответствии с графиком. Завершить планируем уже летом», — пояснил Сергей Морев.

Всего в 2026 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Самарской области приведут в нормативное состояние более 150 километров дорог регионального и местного значения. Перечень объектов сформирован на основании ежегодной инструментальной диагностики и с учётом обращений жителей.

