В СОУНБ расскажут о достижениях Куйбышевского металлургического завода

23 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт лекция «История развития и уникальные достижения Куйбышевского металлургического завода». Журналист, краевед и педагог дополнительного образования ЦДТ «Металлург» Ольга Анатольевна Родионова поделится с гостями самыми важными и интересными моментами насыщенной истории предприятия.

Постановление о возведении завода вышло в 1950 году в целях обеспечения потребностей авиационной и космической промышленности. За пять лет под руководством первого директора предприятия Павла Петровича Мочалова был произведён грандиозный объём строительных работ. В настоящее время завод создаёт инновационную и экологичную продукцию из алюминия для задач любого масштаба – от упаковки пищевых продуктов до комплектующих космических кораблей.

Созданный при Минавиапроме Куйбышевский металлургический завод начал делать продукцию, аналогов которой в мире на тот момент не было. Например, прессование панелей 2-метровой ширины для ракет позволило значительно развить ракетостроение. Предприятие стало настоящим полигоном для разработки, испытания и внедрения в практику самых передовых технологий и оборудования для обработки алюминия. Многое из того, что появилось на Куйбышевском металлургическом заводе, было впервые в мире.

Лекция состоится в рамках комплексного историко-документального просветительского проекта «Самарская губерния в лицах: культурный и научных мост между эпохами». Она пройдёт в отделе искусств областной научной библиотеки, где уже будет работать выставка «Регион талантливых и изобретательных», посвящённая индустриальной истории Самары.

23 апреля 2026 года в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж)

Вход свободный!

12+

Фото: пресс-служба СОУНБ