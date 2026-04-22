Более 2000 студентов, ординаторов и молодых специалистов приняли участие в карьерном фестивале «Твой путь в медицине»

На площадке СамГМУ обсудили подготовку кадров и механизмы привлечения и закрепления молодых специалистов в медучреждениях. Также будущие медработники могли сделать первый шаг в профессию – открытые вакансии на форуме представили более 70 лечебных учреждений Самарской области и соседних регионов.

«Университет делает много шагов, чтобы максимально приблизить образовательную программу к тем задачам, которые стоят перед системой здравоохранения, - рассказал ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН Александр Колсанов. - Для нас крайне важно, чтобы наши выпускники обладали уникальными компетенциями, были востребованы и выигрывали в честной конкурентной борьбе в конкурсах на трудоустройство. Помимо мощной профессиональной базы, которая строится на наших наставниках и учителях, мы еще делаем акцент на развитие технологий, умение работать с цифровыми решениями, с телемедициной, системой поддержки принятия врачебных решений».

Важность развития прикладной науки для практической медицины отметил министр здравоохранения Андрей Орлов.

«Сегодня система здравоохранения - это, в первую очередь, превентивная медицина. Задача - предотвратить, максимально отсрочить развитие тех или иных хронических заболеваний, а значит – увеличить продолжительность жизни», - подчеркнул руководитель ведомства.

В напутствии будущим коллегам министр отметил, что медучреждения региона открыты для молодых специалистов. Здесь готовы их встретить, поддержать через систему наставничества и предложить привлекательные условия труда и жизни.

«Наши выпускники должны понимать, что современные медицинские технологии уже пришли в практическое здравоохранение. Во многих центральных районных больницах есть возможность для внедрения новых технологий. Оборудование, которым они оснащены, в том числе благодаря мероприятиям национальных проектов и поддержке губернатора региона Вячеслава Андреевича Федорищева, позволяет, осуществлять диагностику заболеваний на более ранних стадиях, проводить высокоточные исследования и применять современные методы лечения, — рассказал руководитель ведомства. — В регионе активно работает система наставничества. Она позволяет молодым врачам на месте обучаться, перенимать опыт коллег, работающих в системе годами, учиться правильно выстраивать отношения с пациентами и в итоге добиваться успеха в лечении наших жителей. Я всегда говорю: где родился, там и пригодился. Там твоя главная сила, там ты можешь реализовать себя полностью».

Сегодня в Самарской области порядка 3,5 тысячи вакансий в здравоохранении, из них 2,5 тысячи — непосредственно для врачей и медицинского персонала. Медицинские специальности — это абсолютный лидер спроса среди приезжих абитуриентов.

«Порядка 26% всех абитуриентов, поступающих в вузы региона, — это ребята из других субъектов Российской Федерации и других стран. И СамГМУ лидирует по привлечению таких студентов. Врач — это не просто профессия — это образ жизни и миссия, ребята это понимают. Ежедневная профориентация и меры поддержки, созданные в регионе, формируют понимание того, что здесь можно и нужно учиться, а затем и работать», - подчеркнула заместитель руководителя департамента занятости и трудовой миграции министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Людмила Дудукина.

Для участников фестиваля организовали мастер-классы и лекции от ведущих экспертов, ярмарку вакансий, интерактивные зоны и нетворкинг.

Студент медуниверситета Александр Андреев отметил: «Это прекрасная возможность для студента, чтобы не штудировать разные сайты организаций, не искать контакты руководителей, а прийти и поговорить с ними вживую, узнать их мнение насчёт того, какие нужны ординатуры, например, чтобы в будущем можно было выбрать, куда идти, в какую больницу».

Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами – важное направление федерального проекта «Медицинские кадры», являющейся частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Фото – пресс-служба СамГМУ

