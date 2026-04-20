Единый день бронирования путевок в детские оздоровительные лагеря на региональном портале «Госуслуги» стартует 22 апреля в 15:00.
22 апреля – единый день бронирования путевок в оздоровительные лагеря Самарской области
В Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и сёлах Кинель-Черкассы, Красный Яр, Богатое, Спасское стартовал региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
Стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс» 2026
В Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте состоялось оперативное совещание по итогам работы за первый квартал 2026 года.
Самарская транспортная полиция подвела итоги работы за первый квартал 2026 года
Офтальмолог Павлова: техника 20-20-20 помогает сохранить здоровье глаз.
Офтальмолог  рассказала, как сохранить здоровье глаз
Представители самарского бизнеса в рамках официальной бизнес-миссии, которая проходит с 16 по 21 апреля, посетили столицу Республики Узбекистан — Ташкент.
Более 60 переговоров провели предприниматели Самары и Ташкента в рамках бизнес-миссии в Республику Узбекистан
По информации Приволжского УГМС 21 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывы 15-20 м/с.
21 апреля местами в регионе ожидается усиление ветра
В Самаре организован бесплатный сбор старых автопокрышек на переработку.
Самарцы могут бесплатно сдать старые автопокрышки на переработку 
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки», приуроченная к 40-летию со дня катастрофы на ЧАЭС.
В СОУНБ откроется выставка «Чернобыль: события и уроки»
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
Офтальмолог рассказала, как сохранить здоровье глаз

Доцент кафедры офтальмологии Института материнства и детства Российского государственного медицинского университета, врач-офтальмолог, к. м. н. Татьяна Павлова рассказала, как сохранить здоровье глаз, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» эксперт рекомендовала увлажнять воздух, особенно в отопительный сезон, когда он становится сухим. По ее словам, при работе с гаджетами нарушается естественный процесс моргания, поэтому важно сознательно делать паузы и чаще моргать. Она также отметила популярное правило 20–20–20: после 20 минут зрительной нагрузки следует делать перерыв и переводить взгляд вдаль примерно на 6 м.

Кроме того, специалист посоветовала выполнять простые упражнения для глаз, например, «рисовать» ими круги и смотреть в разные стороны, чтобы расслабить мышцы.

Офтальмолог подчеркнула, что детям до трех лет гаджеты противопоказаны, в возрасте от трех до шести лет их использование следует ограничить 20 минутами в день, а с 7 до 10 лет — не более 30–40 минут подряд. Также она добавила, что за час до сна детям лучше полностью исключить экраны, так как синий свет ухудшает качество сна.

 

