Офтальмолог  рассказала, как сохранить здоровье глаз

Доцент кафедры офтальмологии Института материнства и детства Российского государственного медицинского университета, врач-офтальмолог, к. м. н. Татьяна Павлова рассказала, как сохранить здоровье глаз, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» эксперт рекомендовала увлажнять воздух, особенно в отопительный сезон, когда он становится сухим. По ее словам, при работе с гаджетами нарушается естественный процесс моргания, поэтому важно сознательно делать паузы и чаще моргать. Она также отметила популярное правило 20–20–20: после 20 минут зрительной нагрузки следует делать перерыв и переводить взгляд вдаль примерно на 6 м.

Кроме того, специалист посоветовала выполнять простые упражнения для глаз, например, «рисовать» ими круги и смотреть в разные стороны, чтобы расслабить мышцы.

Офтальмолог подчеркнула, что детям до трех лет гаджеты противопоказаны, в возрасте от трех до шести лет их использование следует ограничить 20 минутами в день, а с 7 до 10 лет — не более 30–40 минут подряд. Также она добавила, что за час до сна детям лучше полностью исключить экраны, так как синий свет ухудшает качество сна.

