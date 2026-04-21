Офтальмолог рассказал, какие продукты реально поддержат зрение после зимы

Офтальмолог Антон Казанцев рассказал во вторник, 21 апреля, какие продукты реально поддержат зрение после зимы, а также назвал вещи, которые категорически нельзя делать при инфекции, пишут "Известия".

«Когда мы чешем глаза или даже веки, мы травмируем кожу или роговицу. Микротравмы становятся входными воротами для инфекции, что приводит к ячменям, кератитам и другим осложнениям. Нужно обязательно пользоваться влажными антибактериальными салфетками после общественного транспорта до того, как прикоснулись к лицу», — сказал он в беседе с «Радио 1».

Специалист отметил, что нельзя делать при микротравмах: греть глаз — никаких теплых компрессов; тереть веки; использовать народные средства — ни сок алоэ, ни чайную заварку, ни подорожник; делать повязки и компрессы из ткани; носить контактные линзы во время любого заболевания глаз.

Офтальмолог отметил, что ухудшение зрения наступает только при очень длительном зимнем дефиците витаминов, но поддержать глаза стоит.

«Шпинат, темно-зеленые листовые овощи, руккола, петрушка, укроп — всё это источники лютеина. Желтые и оранжевые фрукты — морковь, тыква, сладкий перец — содержат бета-каротин», — рассказал он.

Фото: freepik.com