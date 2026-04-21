Офтальмолог рассказал, какие продукты реально поддержат зрение после зимы

Мессенджер MAX переименовали в «МАКС»
23 апреля в областной столице на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч в рамках 26 тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг.
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 23 апреля
В 26-ом туре Мир РПЛ «Крылья Советов» на стадионе «Фишт» встречались с «Сочи».
«Крылья Советов» в гостях проиграли «Сочи» - 1:2
Москва, 20 апреля 2026 года — В Национальном центре «Россия» прошел первый день III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».
Итоги первого дня III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ»
В Самаре более 45 тысяч опор наружного освещения и контактных сетей городского общественного электротранспорта очищают от несанкционированной рекламы и граффити.
Иван Носков: «Важно освободить Самару от визуального шума, создаваемого назойливой рекламой»
В ООО «АгроАльянс» в разгар весенних полевых работ проходят практику студенты Безенчукского аграрного техникума.
Будущее АПК – в надежных руках: студенты осваивают профессию на полях Самарской области
До конца мая 2026 года «Т Плюс» планирует привести в порядок места проведения ремонтных работ, на которых благоустройство было выполнено по временной (зимней) схеме.
«Т Плюс» приводит в порядок участки в Самаре, где минувшей зимой проводился ремонт тепловых сетей
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
Офтальмолог Антон Казанцев рассказал во вторник, 21 апреля, какие продукты реально поддержат зрение после зимы, а также назвал вещи, которые категорически нельзя делать при инфекции, пишут "Известия".

«Когда мы чешем глаза или даже веки, мы травмируем кожу или роговицу. Микротравмы становятся входными воротами для инфекции, что приводит к ячменям, кератитам и другим осложнениям. Нужно обязательно пользоваться влажными антибактериальными салфетками после общественного транспорта до того, как прикоснулись к лицу», — сказал он в беседе с «Радио 1».

Специалист отметил, что нельзя делать при микротравмах: греть глаз — никаких теплых компрессов; тереть веки; использовать народные средства — ни сок алоэ, ни чайную заварку, ни подорожник; делать повязки и компрессы из ткани; носить контактные линзы во время любого заболевания глаз.

Офтальмолог отметил, что ухудшение зрения наступает только при очень длительном зимнем дефиците витаминов, но поддержать глаза стоит.

«Шпинат, темно-зеленые листовые овощи, руккола, петрушка, укроп — всё это источники лютеина. Желтые и оранжевые фрукты — морковь, тыква, сладкий перец — содержат бета-каротин», — рассказал он.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина

