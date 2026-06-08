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В России выросла заболеваемость гемофильной инфекцией и корью

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В России выросла заболеваемость гемофильной инфекцией и корью

Заболеваемость гемофильной инфекцией в России по итогам 2025 г. превысила среднемноголетний уровень в 19,3 раза. Также зафиксирован рост случаев краснухи, кори, гриппа и других инфекций, пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Отмечено превышение средних многолетних показателей по краснухе (в 5,6 раза), по генерализованным формам менингококковой инфекции (в 2,5 раза), по листериозу (в 3,3 раза), по гриппу (в 6 раз), по внебольничной пневмонии (в 1,5 раза), по пневмококковой пневмонии (в два раза), по лихорадке Ку (в 1,9 раза), по норовирусной инфекции (в 1,8 раза) и по энтеровирусным инфекциям (в 2,4 раза). Показатель по кори превысил средний уровень в 2,1 раза.

Всего в 2025 г. в России зарегистрировано 35,7 млн случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Это на 9,3% ниже показателя 2024 г., когда было отмечено 36,1 млн случаев.

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