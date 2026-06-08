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В селе Славянка Алексеевского района в 2026 году появится современный фельдшерско-акушерский пункт

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В селе Славянка Алексеевского района в 2026 году появится современный фельдшерско-акушерский пункт

Новое модульное здание для размещения подразделения Нефтегорской центральной районной больнице им. Н.И. Звягинцева будет построено в этом году за счет средств, выделенных из областного бюджета по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

В селе проживают около 300 человек. В настоящий момент медицинская помощь жителям оказывается в приспособленном помещении.

«Потребность в новом ФАПе была давно. В новом модульном здании будет установлено современное медицинское оборудование, что позволит проводить профилактические осмотры, диспансеризацию и первичную диагностику непосредственно в селе», — рассказал и.о. главного врача Владимир Черкасов.

Старт строительно-монтажных работ запланирован на второй квартал 2026 года. Подготовительный этап уже запущен: специалисты подключили электричество для обеспечения стройплощадки энергией. На сегодняшний день начаты работы по подготовке земельного участка к строительству.

Обновление подразделений медучреждений проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Так, в прошлом году капитально отремонтированы 5 офисов врачей общей практики Нефтегорской больницы в селах Дмитриевка, Богдановка и Зуевка Нефтегорского района, а также Герасимовки и Ореховки Алексеевского района. Также открыты три новых ФАПа в селах Новая Жизнь и Семеновка Нефтегорского района и в селе Несмеяновка Алексеевского района.

В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

 

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

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