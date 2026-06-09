Коллектив Отрадненской больницы пополнила молодая врач-педиатр - участница программы «Земский доктор»

В Отрадненской центральной районной больнице успешно ведёт приём маленьких пациентов врач-педиатр Дарья Уралова. Для неё это первое место работы после окончания медицинского университета. Дарья Азаматовна родом из Кинель-Черкасского района и приняла решение вернуться поближе к дому.

«Коллектив встретил хорошо, адаптация прошла легко. У меня есть наставник, который всегда готов подсказать и помочь. Мне нравится работать на участке, наблюдать за развитием детей, помогать им расти здоровыми», – рассказала Дарья Уралова.

Дарья Азаматовна стала участницей программы «Земский доктор». Полученные средства планирует использовать для приобретения автомобиля.

«Участники программы "Земский доктор" в Отрадном получают 1 миллион рублей от государства. Дополнительно администрация города выплачивает каждому специалисту ещё 400 тысяч рублей. Мы помогаем с жильём – предоставляем служебное или компенсируем аренду. Для молодых специалистов установлены ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей, за каждым закреплён наставник. В этом году к нам пришли 11 врачей – 9 выпускников и 2 специалиста по вакансиям, и все они стали участниками программы "Земский доктор"»,- отметила главный врач Отрадненской больницы Ирина Назаркина.

Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Повышение доступности и качества медицинской помощи, развитие кадрового потенциала здравоохранения - в приоритете и проекта «Здоровое будущее», который реализуется в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

Фото – министерство здравоохранения Самарской области