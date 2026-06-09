В России с 1 сентября появится врач по здоровому долголетию

С 1 сентября 2026 года в России официально появится новая медицинская специальность — врач по медицине здорового долголетия. Об этом сообщил 9 июня ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

«С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу новая специальность — врач по медицине здорового долголетия», — сказал Глыбочко в интервью «РИА Новости».

Глава ведущего медицинского вуза страны уточнил, что подготовка таких специалистов в Сеченовском университете ведется уже сейчас. Они обучаются в рамках образовательных программ, посвященных превентивной медицине и увеличению активного долголетия.

Появление новой профессии, по мнению ректора, позволит системно подойти к вопросам сохранения здоровья пациентов старших возрастных групп и профилактики возрастных заболеваний.