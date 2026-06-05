Записаться на приём к врачу можно через MAX

С помощью чат-бота национального мессенджера доступна запись на консультацию к врачу или вызов специалиста на дом.
Как воспользоваться сервисом?
Откройте приложение мессенджера MAX на вашем устройстве.
Перейдите в строку поиска, расположенную вверху экрана
Введите следующую фразу: "Сервис записи на прием к врачу Самарской области" или перейдите по ссылке https://clck.ru/3RkKHU
Выберите найденный сервис из списка результатов поиска.
Ознакомьтесь с условиями предоставления услуги и подтвердите своё согласие на обработку персональных данных.
Введите необходимые личные данные:
- ФИО
- Номер вашего полиса ОМС
Нажмите кнопку подтверждения введённых данных.
Вы можете выбрать удобное время приёма или вызвать врача на дом прямо через этот сервис.
Фото: минздрав СО