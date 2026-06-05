Записаться на приём к врачу можно через MAX

С помощью чат-бота национального мессенджера доступна запись на консультацию к врачу или вызов специалиста на дом.



Как воспользоваться сервисом?

Откройте приложение мессенджера MAX на вашем устройстве.

Перейдите в строку поиска, расположенную вверху экрана

Введите следующую фразу: "Сервис записи на прием к врачу Самарской области" или перейдите по ссылке https://clck.ru/3RkKHU

Выберите найденный сервис из списка результатов поиска.

Ознакомьтесь с условиями предоставления услуги и подтвердите своё согласие на обработку персональных данных.

Введите необходимые личные данные:

- ФИО

- Номер вашего полиса ОМС

Нажмите кнопку подтверждения введённых данных.



Вы можете выбрать удобное время приёма или вызвать врача на дом прямо через этот сервис.

Фото: минздрав СО