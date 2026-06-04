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В этом году в селе Артюшкино построят современный ФАП

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В Самарской области продолжается модернизация первичного звена здравоохранения.

В Самарской области продолжается модернизация первичного звена здравоохранения. Так, в этом году в селе Артюшкино построят современный ФАП. Медицинскую помощь в нем будут получать более 130 жителей.
Под строительство уже выделен земельный участок. Новое здание расположится в центре села, что обеспечит удобный доступ для всех местных жителей. В настоящее время прием пациентов ведется в приспособленном помещении.
 «С появлением нового модульного пункта и оснащения доступность и качество медицинской помощи для местных жителей значительно улучшится. Помощь сельчанам, - а здесь проживает более 130 человек, из них 17 детей, -  оказывает опытный фельдшер», — отметил главный врач Шенталинской ЦРБ Вячеслав Михайлов.
Также в январе в деревне Карабикулово Шенталинского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Решение о строительстве нового ФАПа было принято после рабочего визита Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в прошлом году. Глава региона поддержал инициативу по обеспечению качественной медицинской помощью жителей деревни Карабикулово, где расположено местное фермерское производство и проживает более 100 человек. 
Кроме того, в селе Каменка обновили подразделение Шенталинской больницы. Капитальный ремонт офиса врача общей практики провели в рамках  нацпроекта.  
Обновление подразделений медучреждений в регионе проводится как за счёт средств областного бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

Теги: Медицина

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