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В регионе отремонтируют ключевую трассу Кошкинского и Сергиевского районов

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В Сергиевском и Кошкинском районах Самарской области стартовал масштабный ремонт автомобильной дороги «Сергиевск – Челно-Вершины» – Кошки.

В Сергиевском и Кошкинском районах Самарской области стартовал масштабный ремонт автомобильной дороги «Сергиевск – Челно-Вершины» – Кошки. Трассу отремонтируют на протяжении 51,7 км в течение двух лет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Дорога включена в план ремонта 2026-27 годов по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Она играет ключевую роль в обеспечении транспортной доступности, безопасности, экономического развития и качества жизни населения Кошкинского и Сергиевского районов. Также трасса входит в маршрут движения в направлении Самарская область —Татарстан через город Нурлат.

Проектом ремонта дороги предусмотрено устройство выравнивающего и верхнего слоев дорожной одежды с использованием современной высокопрочной асфальтобетонной смеси марки ЩМА-16. Также дорожники выполнят ремонт водопропускных труб, укрепят обочины.

В целях обеспечения безопасного дорожного движения шесть пешеходных переходов оборудуют искусственными дорожными неровностями, специальной разметкой и светодиодными светофорами Т7, а на всем протяжении дороги установят новые дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком.

Кроме того, будет выполнен ремонт шести искусственных сооружений, входящих в состав участка дороги. В нормативное состояние приведут мосты через реки Быковку, Кондурчу, Старицу, Иржу в Кошкинском районе, а также через Липовку и Королевку в Сергиевском районе. Суммарная протяженность всех мостов составляет 286,6 погонных метра.

В настоящее время работы по ремонту дороги ведутся в Сергиевском районе. Дорожники выполняют фрезерование изношенного покрытия и укладывают выравнивающий слой дорожной одежды. Параллельно ведется ремонт водопропускных труб и мостовых сооружений.

«Эта дорога очень важна для жителей Сергиевского и Кошкинского районов. Мы часто ездим в соседний, Кошкинский, район по разным делам. И жители Кошкинского района ездят к нам, в том числе студенты — в училище и техникум. Уверена, они тоже очень обрадуются, когда дорогу, наконец, отремонтируют»,   — говорит жительница села Липовка Сергиевского района Светлана Базарова.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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