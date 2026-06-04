Студенты из России и Китая выступят с совместным концертом в «Новом пространстве»

6 июня в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится концерт «Музыкальный интернационал». Классические произведения исполнят молодые музыканты из России и КНР.

Концерт приурочен к Году российско-китайского сотрудничества в области образования. Для гостей вечера прозвучат музыкальные произведения композиторов Астора Пьяцолла, Андрея Петрова, Сергея Рахманинова и Важи Азарашвили. Свои вариации известных мелодий предложат талантливые исполнители – баянист Алексей Бугаев и пианисты Лю Цзиньсуань и Вэй Юйцин.

Программа предложит слушателям множество музыкальных сюрпризов. Её совместно подготовили студенты Самарского государственного социально-педагогического университета и Ичуньского университета Китайской Народной Республики.

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6 июня 2026 года в 18:00, галерея «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

Вход свободный!

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Фото: пресс-служба СОУНБ