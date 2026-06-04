Я нашел ошибку
Главные новости:
Медицинские работники учреждений здравоохранения Самарской области в 24 раз приехали в Центральную городскую больницу города Снежное Донецкой Народной Республики. Выездная бригада будет работать в течение месяца.
Врачи Самарской области оказывают помощь жителям города Снежное
Представитель Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте Марина Питьева организовала для детей сотрудников Сызранского ЛО МВД России на транспорте и школьников ЧОУ СОШ «Кристалл» посещение интерактивной экскурсии в Спасской башне Сызр
В Сызрани сотрудники транспортной полиции и общественники организовали историческую экскурсию для детей
4 июня в рамках ПЭМФ между правительством Самарской области и Группой «Уралхим» было подписано соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта «Комплекс по производству карбамида».
Правительство Самарской области и Группа «Уралхим» подписали соглашение о сотрудничестве
На полях Петербургского международного экономического форума ДОМ.РФ и Билайн (ПАО «ВымпелКом») подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. 
ДОМ.РФ и Билайн договорились о сотрудничестве на ПМЭФ
6 июня в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится концерт «Музыкальный интернационал».
Студенты из России и Китая выступят с совместным концертом в «Новом пространстве»
4 июня в КРЦ «Звезда» пройдет вторая игра 1/4 финала Центральной лиги Международного Союза КВН «Самара».
Игры 1/4 финала Центральной лиги Международного Союза КВН «Самара» завершатся 4 июня
В Сергиевском и Кошкинском районах Самарской области стартовал масштабный ремонт автомобильной дороги «Сергиевск – Челно-Вершины» – Кошки.
В регионе отремонтируют ключевую трассу Кошкинского и Сергиевского районов
В среду, 3 июня, в рамках ПМЭФ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заключил соглашение с АО «Южно-Аксютино». Предприятие реализует инвестиционный проект в 2 млрд рублей.
Вячеслав Федорищев подписал инвестиционное соглашение с нефтедобывающей компанией «Южно-Аксютино»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.34
0.78
EUR 85.12
0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ко дню рождения Пушкина библиотеки СМИБС подготовили акцию «Пушкин над Волгой»
Самарский зоопарк приглашает на экскурсию "От льва до крокодила"
Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено «Ближайшая ЗаВолга»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Студенты из России и Китая выступят с совместным концертом в «Новом пространстве»

205
6 июня в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится концерт «Музыкальный интернационал».

6 июня в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится концерт «Музыкальный интернационал». Классические произведения исполнят молодые музыканты из России и КНР.
Концерт приурочен к Году российско-китайского сотрудничества в области образования. Для гостей вечера прозвучат музыкальные произведения композиторов Астора Пьяцолла, Андрея Петрова, Сергея Рахманинова и Важи Азарашвили. Свои вариации известных мелодий предложат талантливые исполнители – баянист Алексей Бугаев и пианисты Лю Цзиньсуань и Вэй Юйцин. 
Программа предложит слушателям множество музыкальных сюрпризов. Её совместно подготовили студенты Самарского государственного социально-педагогического университета и Ичуньского университета Китайской Народной Республики.
О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах нашей библиотеки «ВКонтакте».
6 июня 2026 года в 18:00, галерея «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).
Вход свободный! 
12+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
4 июня в КРЦ «Звезда» пройдет вторая игра 1/4 финала Центральной лиги Международного Союза КВН «Самара».
04 июня 2026, 16:04
Игры 1/4 финала Центральной лиги Международного Союза КВН «Самара» завершатся 4 июня
4 июня в КРЦ «Звезда» пройдет вторая игра 1/4 финала Центральной лиги Международного Союза КВН «Самара». Общество
194
По информации Приволжского УГМС днем 5 июня местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 16-21 м/с, возможен град.
04 июня 2026, 15:45
5 июня в губернии ожидается гроза со шквалистым ветром, возможен град
По информации Приволжского УГМС днем 5 июня местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 16-21 м/с, возможен град. Экология
161
5 июня в 10:00 (мск) в прямом эфире Общества «Знание» состоится прямой эфир на тему «Коллеги, хорошего отпуска! Отдых как стратегия». Э
04 июня 2026, 15:29
Общество «Знание» 5 июня проведет прямой эфир «Коллеги, хорошего отпуска! Отдых как стратегия»
5 июня в 10:00 (мск) в прямом эфире Общества «Знание» состоится прямой эфир на тему «Коллеги, хорошего отпуска! Отдых как стратегия». Э Общество
161
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
4 июня в рамках ПЭМФ между правительством Самарской области и Группой «Уралхим» было подписано соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта «Комплекс по производству карбамида».
4 июня 2026  16:48
Правительство Самарской области и Группа «Уралхим» подписали соглашение о сотрудничестве
162
4 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между Правительством Самарской области и ГК «Акрон холдинг» о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционных проектов.
4 июня 2026  14:56
На ПМЭФ Вячеслав Федорищев и ГК «Акрон холдинг» заключили соглашение о сотрудничестве на 10 млрд рублей
231
Названы победители регионального этапа конкурса «Семья года»
4 июня 2026  12:45
Названы победители регионального этапа конкурса «Семья года»
305
В среду, 3 июня, делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым принимает участие в ХХIХ Петербургском международном экономическом форуме.
3 июня 2026  20:37
ПМЭФ-2026: Губернатор Вячеслав Федорищев обсудил с Послом ОАЭ расширение сотрудничества в различных сферах
639
Как отметил глава региона, «Завод стальных колес» является одним из крупных промышленных предприятий. Компания обладает подтвержденной репутацией надежного поставщика на российском рынке.
3 июня 2026  20:22
ПМЭФ-2026: Вячеслав Федорищев и компания «Завод стальных колес» подписали соглашение о создании производства колес
675
Весь список