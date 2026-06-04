Около 6 тысяч самарских выпускников написали ЕГЭ по русскому языку 

4 июня выпускники 11-х классов в Самаре написали обязательный, самый массовый единый государственный экзамен — по русскому языку. Пункты проведения экзамена сегодня работали на базе 30 школ.



ЕГЭ по русскому языку состоит из 27 заданий, которые делятся на две части: вопросы с кратким ответом и часть с развернутым ответом — сочинение по предложенному тексту, где необходимо продемонстрировать умение анализировать текст, аргументировать свою позицию и соблюдать нормы языка. На выполнение всей работы выпускникам было отведено 3 часа 30 минут (210 минут).



Следующие ЕГЭ состоятся 8 июня — по математике базового и профильного уровней, 11 июня — по обществознанию и физике (самые популярные предметы по выбору), 15 июня — по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть), 18 июня — по иностранным языкам (устная часть). Завершится основной период 19 июня экзаменом по информатике. Результаты первых экзаменов по истории, литературе и химии, прошедших 1 июня, ребята узнают в период с 9 по 15 июня.



Досрочный период сдачи государственных экзаменов проходил с 20 марта по 20 апреля. В этом году правом на досрочную сдачу ЕГЭ в Самаре воспользовались 7 человек.





Фото: пресс-служба администрации Самары