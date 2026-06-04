На ПМЭФ Вячеслав Федорищев и ГК «Акрон холдинг» заключили соглашение о сотрудничестве на 10 млрд рублей

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между Правительством Самарской области и ГК «Акрон холдинг» о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционных проектов.

Документ подписали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор АО «Акрон холдинг» Павел Морозов.

ГК «Акрон Холдинг» – один из крупнейших в России вертикально-интегрированных многопрофильных холдингов полного цикла.

Промышленные предприятия Холдинга занимаются производством в сфере цветной металлургии, кабельно-проводниковой продукции, а также переработкой и утилизацией вторичных ресурсов и всех видов электронных отходов.

«Важно отметить, что соглашение раскрывает возможности нашего региона как центра притяжения промышленных предприятий России, в том числе в обеспечении потребностей предпринимателей для развития бизнеса. Правительство Самарской области выражает благодарность компании за доверие региону и готово обеспечить всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проекта», - подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Соглашение предусматривает объем инвестиций в 10 млрд рублей. Реализация данных инициатив планируется к завершению в 2031 году.

«Самарская область является нашим домашним регионом, большое количество предприятий нашего холдинга расположено именно здесь. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии. Планируем строительство новых предприятий в Самарской области. Хочу анонсировать строительство завода «Элинтех», - сказал генеральный директор АО «Акрон холдинг» Павел Морозов.

Кроме того, глава региона Вячеслав Федорищев провел встречу с генеральным директором АО «Акрон холдинг» Павлом Морозовым, на которой обсудили реализацию ближайшего проекта - по созданию производства контактного провода и несущего троса для высокоскоростных магистралей.

Фото: Иван Макеев