Игры 1/4 финала Центральной лиги Международного Союза КВН «Самара» завершатся 4 июня

4 июня в КРЦ «Звезда» пройдет вторая игра 1/4 финала Центральной лиги Международного Союза КВН «Самара». Ее участниками станут команды из разных уголков России, а также из Республики Беларусь, они будут сражаться за выход в полуфинал.



На сцену выйдут команды КВН «Второе дыхание» (г. Самара), «Диафильмы» (г. Пенза), «Неизвестные» (г. Москва), «О» (г. Оренбург), «Шишка» (г. Тольятти), «Соня Эриксон» (г. Минск).



Отметим, что игры Центральной лиги «Самара» Международного Союза КВН проходят при поддержке администрации города Самары, игры движения «Самарский КВН» — при поддержке Правительства Самарской области и Министерства молодежной политики Самарской области.