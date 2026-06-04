Врачи Самарской области оказывают помощь жителям города Снежное

Я нашел ошибку
Главные новости:
4 июня более 12700 школьников региона сдавали один из обязательных экзаменов – единый государственный экзамен по русскому языку.
Для выпускников региона прошел ЕГЭ по русскому языку
3 июня в Самаре вручили стипендии одаренным детям и талантливой молодежи. 
Одаренным детям и молодежи Самары вручили 50 стипендий в сфере культуры и спорта
4 июня в ходе ПМЭФ было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Самарской области и Луганской Народной Республикой. Документ подписали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава ЛНР Леонид Пасечник.
Вячеслав Федорищев и Леонид Пасечник на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве между Самарской областью и ЛНР
В четверг, 4 июня, Правительство Самарской области и Группа компаний «Ренова» на XXIX Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве.
Губернатор Вячеслав Федорищев и Группа компаний «Ренова» подписали соглашение о реализации совместных инвестиционных проектов
4 июня выпускники 11-х классов в Самаре написали обязательный, самый массовый единый государственный экзамен — по русскому языку.  Пункты проведения экзамена сегодня работали на базе 30 школ.
Около 6 тысяч самарских выпускников написали ЕГЭ по русскому языку 
Лауреаты Фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье» получили награду – творческую поездку и право на участие в международном культурнообразовательном проекте «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026».
Молодежный коллектив из Самарской области станет участником «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026» и отправится в творческую поездку по Волге  
Открытие выставки «Жить по-самарски. Люди, моды, пароходы» состоится 9 июня в 16.00 в Детской картинной галерее.
Выставка «Жить по-самарски. Люди, моды, пароходы» откроется в Самаре
Медицинские работники учреждений здравоохранения Самарской области в 24 раз приехали в Центральную городскую больницу города Снежное Донецкой Народной Республики. Выездная бригада будет работать в течение месяца.
Врачи Самарской области оказывают помощь жителям города Снежное
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.34
0.78
EUR 85.12
0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ко дню рождения Пушкина библиотеки СМИБС подготовили акцию «Пушкин над Волгой»
Самарский зоопарк приглашает на экскурсию "От льва до крокодила"
Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено «Ближайшая ЗаВолга»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врачи Самарской области оказывают помощь жителям города Снежное

255
Медицинские работники учреждений здравоохранения Самарской области в 24 раз приехали в Центральную городскую больницу города Снежное Донецкой Народной Республики. Выездная бригада будет работать в течение месяца.

Медицинские работники учреждений здравоохранения Самарской области в 24 раз приехали в Центральную городскую больницу города Снежное Донецкой Народной Республики. Выездная бригада будет работать в течение месяца.
В состав команды вошли 7 врачей – специалистов: два невролога, оториноларинголог, травматолог-ортопед, офтальмолог, терапевт, хирург. Они ежедневно проводят амбулаторные приемы, а также консультируют пациентов в стационаре. Руководит выездной бригадой врач-оториноларинголог Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 Андрей Акользин.
Напомним, с 2022 года Правительством Самарской области в рамках Соглашения о сотрудничестве с администрацией города Снежное подшефному городу оказывается всесторонняя поддержка. Губернатор Вячеслав Федорищев держит на личном контроле выполнение поручений по взаимодействию с городом Донецкой Народной Республики. Социальная сфера остается безусловным приоритетом.
Как отмечает министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, такая помощь – это не только непосредственное лечение, но и колоссальная поддержка для местных врачей, которые работают в непростых условиях.
«Обмен опытом, современные практики и просто человеческое участие – все это укрепляет систему здравоохранения и дает надежду на скорейшее выздоровление. Важность подобных выездов невозможно переоценить. Мы видим, как самоотверженно трудятся медицинские работники, оказывая помощь там, где она особенно необходима. Этот опыт сотрудничества между регионами – яркий пример единства и взаимовыручки, которые сегодня так важны для каждого гражданина нашей страны», - подчеркнул руководитель ведомства.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Доцент кафедры педиатрии ИПО СамГМУ Наталья Кабанова: "Особенностью летних вирусных инфекций является многообразие их клинических проявлений".
03 июня 2026, 15:47
Самарский врач назвала 7 правил, которые помогут избежать летних инфекций
Доцент кафедры педиатрии ИПО СамГМУ Наталья Кабанова: "Особенностью летних вирусных инфекций является многообразие их клинических проявлений". Здравоохранение
735
10 июня на Некрасовском спуске набережной Волги пройдет бесплатная акция по профилактике и ранней диагностике рака кожи.
03 июня 2026, 14:58
На набережной самарцы смогут пройти профилактический осмотр
10 июня на Некрасовском спуске набережной Волги пройдет бесплатная акция по профилактике и ранней диагностике рака кожи. Здравоохранение
657
Эксперт СамГМУ прокомментировала новые медицинские специальности и требования к обучению 
02 июня 2026, 17:58
В СамГМУ откроют обучение по новым программам ДПО с 1 сентября
Эксперт СамГМУ прокомментировала новые медицинские специальности и требования к обучению Образование
833
Здравоохранение
Медицинские работники учреждений здравоохранения Самарской области в 24 раз приехали в Центральную городскую больницу города Снежное Донецкой Народной Республики. Выездная бригада будет работать в течение месяца.
4 июня 2026  17:12
Врачи Самарской области оказывают помощь жителям города Снежное
255
В Самарской области продолжается модернизация первичного звена здравоохранения.
4 июня 2026  15:38
В этом году в селе Артюшкино построят современный ФАП
262
Клиниках СамГМУ мужчине исправили варусную деформацию голеней и спасли от прогрессирования артроза
4 июня 2026  09:51
Клиниках СамГМУ мужчине исправили варусную деформацию голеней и спасли от прогрессирования артроза
318
Минздрав изменил стандарт лечения панических атак
4 июня 2026  09:09
Минздрав изменил стандарт лечения панических атак
331
Доцент кафедры педиатрии ИПО СамГМУ Наталья Кабанова:
3 июня 2026  15:47
Самарский врач назвала 7 правил, которые помогут избежать летних инфекций
737
10 июня на Некрасовском спуске набережной Волги пройдет бесплатная акция по профилактике и ранней диагностике рака кожи.
3 июня 2026  14:58
На набережной самарцы смогут пройти профилактический осмотр
659
Первых пациентов принимает новая детская поликлиника в Самаре
3 июня 2026  14:02
Первых пациентов принимает новая детская поликлиника в Самаре
607
В Сызранской центральной городской и районной больнице завершается подготовка к установке нового магнитно-резонансного томографа. Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ.
2 июня 2026  17:47
В Сызранской ЦРБ появится второй современный аппарат МРТ
855
Заведующая детским стационарным отделением Самарской областной клинической психиатрической больницы Светлана Карпухина  рассказала, когда стоит обратиться за профессиональной помощью
2 июня 2026  15:47
Детский психиатр рассказала, как можно понять,что ребенку нужен психолог
884
С начала эпидемического сезона от укусов клещей пострадали 1948 жителей Самарской области
2 июня 2026  13:00
С начала эпидемического сезона от укусов клещей пострадали 1948 жителей Самарской области
630
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В четверг, 4 июня, Правительство Самарской области и Группа компаний «Ренова» на XXIX Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве.
4 июня 2026  18:13
Губернатор Вячеслав Федорищев и Группа компаний «Ренова» подписали соглашение о реализации совместных инвестиционных проектов
157
4 июня в рамках ПЭМФ между правительством Самарской области и Группой «Уралхим» было подписано соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта «Комплекс по производству карбамида».
4 июня 2026  16:48
Правительство Самарской области и Группа «Уралхим» подписали соглашение о сотрудничестве
253
4 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между Правительством Самарской области и ГК «Акрон холдинг» о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционных проектов.
4 июня 2026  14:56
На ПМЭФ Вячеслав Федорищев и ГК «Акрон холдинг» заключили соглашение о сотрудничестве на 10 млрд рублей
292
Названы победители регионального этапа конкурса «Семья года»
4 июня 2026  12:45
Названы победители регионального этапа конкурса «Семья года»
343
В среду, 3 июня, делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым принимает участие в ХХIХ Петербургском международном экономическом форуме.
3 июня 2026  20:37
ПМЭФ-2026: Губернатор Вячеслав Федорищев обсудил с Послом ОАЭ расширение сотрудничества в различных сферах
659
Весь список