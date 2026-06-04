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Названы победители регионального этапа конкурса «Семья года»

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Названы победители регионального этапа конкурса «Семья года»

В Самарской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Победителями признаны шесть семей из разных муниципальных образований региона. Теперь им предстоит достойно представить Самарскую область на всероссийском этапе.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Его цель - сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей.

В День защиты детей, вручая государственные награды, Президент Владимир Путин подчеркнул: именно подлинные семейные ценности дают самую надёжную опору. «Сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду — всё это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество, передаются из поколения в поколение, помогают нам всем вместе уверенно идти вперёд», — сказал глава государства.

Семьи Самарского региона традиционно завоёвывают самые высокие награды и в конкурсе «Семья года», и в других.

«Всероссийский конкурс «Семья года» играет важную роль в популяризации традиционных семейных ценностей: он позволяет выявить и отметить выдающиеся семьи региона, чей опыт может стать вдохновляющим примером для окружающих. Ежегодно, начиная с 2016 года, семьи региона становятся победителями всероссийского конкурса в различных номинациях. В текущем году 67 семей со всей области приняли участие в региональном этапе, шесть из них стали победителями и представят Самарскую область на всероссийском этапе», - подчеркнула Оксана Щербицкая, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области.

По итогам заседания регионального организационного комитета победителями признаны:

в номинации «Многодетная семья» - Трубачевы Александр Викторович и Татьяна Сергеевна, м.р. Большечерниговский;

в номинации «Золотая семья России» - Жумашевы Тлекбай Димуевич и Миннур Миргазияновна, м.р. Кинель-Черкасский;

в номинации «Молодая семья» - Яшины Константин Игоревич и Екатерина Алексеевна, г.о.Тольятти;

в номинации «Сельская семья» - Путылины Сергей Анатольевич и Любовь Григорьевна, м.р.Борский;

в номинации «Семья – хранитель традиций» - Карнасевич Алексей Павлович и Ольга Николаевна, г.о.Октябрьск;

в номинации «Семья защитника Отечества» - Бакулины Иван Александрович и Нина Михайловна, м.р.Ставропольский.

«Участие в конкурсе «Семья года» для семей не только шанс продемонстрировать свои достижения, семейные ценности и традиции, но и ответственность - возможность представлять Самарскую область на федеральном уровне. А еще это общение с другими такими же активными семьями со всех уголков нашей России», - говорят Бакулины, семья-победитель регионального этапа.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал, что обеспечение достойного качества жизни семей, помощь в рождении и воспитании детей - важнейшие задачи государственной политики. В Самарской области реализуются различные меры поддержки семей с детьми, включая национальный проект «Семья», направленный на улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности. На эти цели в регионе ежегодно направляется около 40 млрд рублей.

Напомним, что также реализуется партийный проект «Крепкая семья» - часть Народной программы партии «Единая Россия». Он направлен на защиту прав семей, укрепление благополучных условий материнства и детства, поддержку многодетных семей и семей участников СВО, а также на реализацию мер комплексной безопасности детства.

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области.

 

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