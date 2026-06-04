Школьники высаживают цветы в летних лагерях Самары

С 1 июня в Самаре начали свою работу лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений. В первые дни смены в одном из них — клубе по месту жительства «Авиатор» Центра дополнительного образования «Меридиан» — вместе с членами ТОС «Береза» дети приняли участие в ежегодной трудовой акции «Живи, цветок» и высадили на территории клуба цветы — более 10 сортов растений: бархатцы, гортензии, петуньи, хосты, анютины глазки и др.

«Озеленению в Самаре в этом году уделяется особое внимание, и важно, что к этой работе подключаются жители: представители ТОСов, школьники, педагоги, родители. Зеленые островки не просто украшают улицы, но и очищают воздух, создают уют. И чем больше таких уголков будет в Самаре, тем комфортнее будет наш город для жизни. А главное — через заботу о растениях дети учатся видеть и беречь красоту вокруг, ценить работу тех, кто благоустраивает город. Это и есть настоящая экологическая культура», – сказала заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.

В течение всей смены дети будут ухаживать за высаженными цветами: поливать, полоть и рыхлить. Также запланированы экоакции ко Дню эколога — литературное экологическое путешествие «Счастье — это быть с природой», а также экскурсии, спортивные состязания, творческие игры и занятия на свежем воздухе.

«Наш поселок Береза очень живописный, здесь много детей. Вместе с ними посадили цветы, чтобы встретить лето в красивом лагере. В смене клуба «Авиатор» будет 50 человек, почти два класса, и мы хотим облагородить территорию. Но мало просто посадить — дети будут ухаживать за цветами. Мы должны подавать пример и приучать их помогать не только педагогам, но и родителям. У нас школа небольшая, но очень дружная: такие акции сплачивают», – сказала педагог дополнительного образования Центра дополнительного образования «Меридиан» Оксана Осипова.

Отметим, что в течение июня в Самаре будут работать 194 лагеря с дневным пребыванием на базе школ. В них планируется принять более 15,5 тысяч детей — на 271 человека больше, чем в прошлом году. Программы всех лагерей включают модули «Движение первых» и «Орлята России», церемонии подъема флага и исполнения гимна, патриотические акции. Также на территории городского округа этим летом будут работать 11 загородных лагерей.