Благотворительная акция «День белого цветка» пройдет в Самаре

7 июня Самара присоединится к федеральному историко-культурному туристическому проекту «Императорский маршрут». В рамках проекта по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия и при поддержке Правительства Самарской области, Самарской митрополии и администрации города Самары в Струковском саду состоится благотворительная акция «День белого цветка». Она направлена на возрождение благотворительных традиций Императорского Дома Романовых, заложенных в России более ста лет назад. (0+)

С 13:00 до 18:00 гостей ждут мастер-классы, благотворительная ярмарка местных производителей, выступления творческих коллективов. Все собранные средства пойдут на адресную поддержку семей участников СВО, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В ходе благотворительной акции Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» представит передвижную стендовую выставку «Святитель Лука: врач, педагог, пастырь», подготовленную совместно с Институтом всеобщей истории РАН. Экспозиция посвящена жизни и духовному подвигу выдающегося хирурга, ученого и архипастыря — архиепископа Симферопольского и Крымского Луки (Войно-Ясенецкого).