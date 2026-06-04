1 июня в Шенталинском районе начали свою работу пришкольные лагеря дневного пребывания

В Международный День защиты детей в Шенталинском районе начали свою работу летние пришкольные лагеря дневного пребывания.

Десять детских команд прошли увлекательный и познавательный квест, преодолев множество тематических станций. Одна из них называлась «Без огня!»

На станции инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Челно-Вершинского и Шенталинского районов Наталья Бочкарева провела интерактивные конкурсы «Разгадай знаки пожарной безопасности» и «Потуши костер». В игровой форме ребята повторили правила пожарной безопасности, вспомнили знаки, установленные в помещениях и на территориях, и получили много положительных эмоций, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО