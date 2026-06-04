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Самарская область - лидер по уровню развития рынка газомоторного топлива

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Делегация Самарской области, которую возглавляет глава региона  Вячеслав Федорищев, продолжает работу на площадке ПМЭФ-2026.

Делегация Самарской области, которую возглавляет глава региона  Вячеслав Федорищев, продолжает работу на площадке ПМЭФ-2026. В рамках важнейшего делового мероприятия страны состоялась презентация Рейтинга регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива в 2025 году. 
По итогам рейтинга Самарская область стала победителем в номинации «Рекордсмен года»: регион стал лидером по уровню развития рынка газомоторного топлива. Диплом за 1 место был вручен врио министра промышленности и торговли Самарской области Денису Гуркову.
«Регион демонстрирует высокий уровень развития газомоторной инфраструктуры и активный переход транспорта на экологичное топливо», - отметил глава регионального Минпромторга.
В 2025 году спрос на газомоторное топливо в Самарской области увеличился на 16%. Росту спроса способствовало, в том числе, обновление парка общественного транспорта, работающего на газомоторном топливе: для осуществления пассажирских перевозок в регионе закуплено  200 новых автобусов. Благодаря этому доля общественного транспорта, заправляемого метаном, достигла 24%. 
Также регион сохраняет лидерские позиции в Приволжском федеральном округе по росту потребления компримированного природного газа для заправки транспорта. Спрос на этот вид топлива увеличился в 2025 году на 8%.  
Сейчас в Самарской области функционирует сеть из 18 метановых заправок. В 2025 году проведена реконструкция автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на улице Карла Маркса в Самаре, что позволило увеличить производительность станции более чем в три раза. 
Работа по стимулированию перехода транспорта на экологичные виды топлива в регионе продолжается. Сейчас в Самарской области действуют пониженные ставки транспортного налога для владельцев газомоторного транспорта. В 2026 году регион привлечет дополнительные средства федерального бюджета в размере 15 млн рублей на переоборудование автотранспорта для использования экологических видов топлива. 

 

Фото: минпромторг Самарской области

Теги: Самара

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