В Самаре регулярно обрезают деревья у светофоров и дорожных знаков для безопасности дорожного движения

Я нашел ошибку
Главные новости:
Медицинские работники учреждений здравоохранения Самарской области в 24 раз приехали в Центральную городскую больницу города Снежное Донецкой Народной Республики. Выездная бригада будет работать в течение месяца.
Врачи Самарской области оказывают помощь жителям города Снежное
Представитель Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте Марина Питьева организовала для детей сотрудников Сызранского ЛО МВД России на транспорте и школьников ЧОУ СОШ «Кристалл» посещение интерактивной экскурсии в Спасской башне Сызр
В Сызрани сотрудники транспортной полиции и общественники организовали историческую экскурсию для детей
4 июня в рамках ПЭМФ между правительством Самарской области и Группой «Уралхим» было подписано соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта «Комплекс по производству карбамида».
Правительство Самарской области и Группа «Уралхим» подписали соглашение о сотрудничестве
На полях Петербургского международного экономического форума ДОМ.РФ и Билайн (ПАО «ВымпелКом») подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. 
ДОМ.РФ и Билайн договорились о сотрудничестве на ПМЭФ
6 июня в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится концерт «Музыкальный интернационал».
Студенты из России и Китая выступят с совместным концертом в «Новом пространстве»
4 июня в КРЦ «Звезда» пройдет вторая игра 1/4 финала Центральной лиги Международного Союза КВН «Самара».
Игры 1/4 финала Центральной лиги Международного Союза КВН «Самара» завершатся 4 июня
В Сергиевском и Кошкинском районах Самарской области стартовал масштабный ремонт автомобильной дороги «Сергиевск – Челно-Вершины» – Кошки.
В регионе отремонтируют ключевую трассу Кошкинского и Сергиевского районов
В среду, 3 июня, в рамках ПМЭФ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заключил соглашение с АО «Южно-Аксютино». Предприятие реализует инвестиционный проект в 2 млрд рублей.
Вячеслав Федорищев подписал инвестиционное соглашение с нефтедобывающей компанией «Южно-Аксютино»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.34
0.78
EUR 85.12
0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ко дню рождения Пушкина библиотеки СМИБС подготовили акцию «Пушкин над Волгой»
Самарский зоопарк приглашает на экскурсию "От льва до крокодила"
Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено «Ближайшая ЗаВолга»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре регулярно обрезают деревья у светофоров и дорожных знаков для безопасности дорожного движения

216
Специалисты регулярно очищают дороги, тротуары и общественные пространства Самары, ухаживают за газонами и зелеными насаждениями.

Предприятия благоустройства Самары перешли на текущий летний режим работы по содержанию города. Специалисты регулярно очищают дороги, тротуары и общественные пространства, вывозят мусор и смет, ухаживают за газонами и зелеными насаждениями. Особое внимание в летний период уделяется регулярной санитарной обрезке деревьев, в том числе удалению разросшихся ветвей в рамках обеспечения безопасности дорожного движения.

Санитарная обрезка на территории Самары проводится с соблюдением нормативов. В пределах города дорожные знаки и светофоры должны быть видны с расстояния не менее 100 метров. Если крона дерева мешает видимости, она подлежит обрезке, независимо от возраста и породы. Работы выполняются с использованием автовышек, после обрезки все порубочные остатки оперативно вывозятся.

Параллельно в Самаре проходит второй этап сезонного озеленения. Специалисты МБУ «Благоустройство» высадили более 600 кустарников на улице Агибалова, 76, 78, на улицах Победы/Гагарина (газон в районе транспортной развязки), возле ГБУ «Самарский областной клинический кардиологический диспансер». На улице Ленинградской к летнему сезону продолжается высадка более 30 тысяч растений — спирей, гортензий, виол, вербен и др. По всему городу до конца июня появится почти 1,5 млн однолетних цветов, выращенных в оранжереях АО «Спецремстройзеленхоз».

Также в Самаре начат второй этап покоса газонной травы, продолжается мойка проезжей части с использованием комбинированных дорожных машин. В историческом центре используется специальный шампунь, который потом смывается чистой водой.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самарыи.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Медицинские работники учреждений здравоохранения Самарской области в 24 раз приехали в Центральную городскую больницу города Снежное Донецкой Народной Республики. Выездная бригада будет работать в течение месяца.
04 июня 2026, 17:12
Врачи Самарской области оказывают помощь жителям города Снежное
Медицинские работники учреждений здравоохранения Самарской области в 24 раз приехали в Центральную городскую больницу города Снежное Донецкой Народной... Здравоохранение
69
6 июня в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится концерт «Музыкальный интернационал».
04 июня 2026, 16:21
Студенты из России и Китая выступят с совместным концертом в «Новом пространстве»
6 июня в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится концерт «Музыкальный интернационал». Общество
202
4 июня в КРЦ «Звезда» пройдет вторая игра 1/4 финала Центральной лиги Международного Союза КВН «Самара».
04 июня 2026, 16:04
Игры 1/4 финала Центральной лиги Международного Союза КВН «Самара» завершатся 4 июня
4 июня в КРЦ «Звезда» пройдет вторая игра 1/4 финала Центральной лиги Международного Союза КВН «Самара». Общество
218

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
4 июня в рамках ПЭМФ между правительством Самарской области и Группой «Уралхим» было подписано соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта «Комплекс по производству карбамида».
4 июня 2026  16:48
Правительство Самарской области и Группа «Уралхим» подписали соглашение о сотрудничестве
119
4 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между Правительством Самарской области и ГК «Акрон холдинг» о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционных проектов.
4 июня 2026  14:56
На ПМЭФ Вячеслав Федорищев и ГК «Акрон холдинг» заключили соглашение о сотрудничестве на 10 млрд рублей
221
Названы победители регионального этапа конкурса «Семья года»
4 июня 2026  12:45
Названы победители регионального этапа конкурса «Семья года»
300
В среду, 3 июня, делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым принимает участие в ХХIХ Петербургском международном экономическом форуме.
3 июня 2026  20:37
ПМЭФ-2026: Губернатор Вячеслав Федорищев обсудил с Послом ОАЭ расширение сотрудничества в различных сферах
635
Как отметил глава региона, «Завод стальных колес» является одним из крупных промышленных предприятий. Компания обладает подтвержденной репутацией надежного поставщика на российском рынке.
3 июня 2026  20:22
ПМЭФ-2026: Вячеслав Федорищев и компания «Завод стальных колес» подписали соглашение о создании производства колес
669
Весь список