В Самаре регулярно обрезают деревья у светофоров и дорожных знаков для безопасности дорожного движения

Предприятия благоустройства Самары перешли на текущий летний режим работы по содержанию города. Специалисты регулярно очищают дороги, тротуары и общественные пространства, вывозят мусор и смет, ухаживают за газонами и зелеными насаждениями. Особое внимание в летний период уделяется регулярной санитарной обрезке деревьев, в том числе удалению разросшихся ветвей в рамках обеспечения безопасности дорожного движения.



Санитарная обрезка на территории Самары проводится с соблюдением нормативов. В пределах города дорожные знаки и светофоры должны быть видны с расстояния не менее 100 метров. Если крона дерева мешает видимости, она подлежит обрезке, независимо от возраста и породы. Работы выполняются с использованием автовышек, после обрезки все порубочные остатки оперативно вывозятся.



Параллельно в Самаре проходит второй этап сезонного озеленения. Специалисты МБУ «Благоустройство» высадили более 600 кустарников на улице Агибалова, 76, 78, на улицах Победы/Гагарина (газон в районе транспортной развязки), возле ГБУ «Самарский областной клинический кардиологический диспансер». На улице Ленинградской к летнему сезону продолжается высадка более 30 тысяч растений — спирей, гортензий, виол, вербен и др. По всему городу до конца июня появится почти 1,5 млн однолетних цветов, выращенных в оранжереях АО «Спецремстройзеленхоз».



Также в Самаре начат второй этап покоса газонной травы, продолжается мойка проезжей части с использованием комбинированных дорожных машин. В историческом центре используется специальный шампунь, который потом смывается чистой водой.

Фото: пресс-служба администрации Самарыи.