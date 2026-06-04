Вячеслав Федорищев подписал инвестиционное соглашение с нефтедобывающей компанией «Южно-Аксютино»

В среду, 3 июня, в рамках ПМЭФ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заключил соглашение с АО «Южно-Аксютино». Предприятие реализует инвестиционный проект в 2 млрд рублей.

АО «Южно-Аксютино на территории Похвистнево построит приемо-сдаточный пункт и установки подготовки нефти. Общий объем инвестиций оценивается в 2 млрд рублей. Начало строительства намечено на третий квартал 2027 года, ввод объекта в эксплуатацию предполагается к 2028 году.

Проект имеет важное значение для развития нефтедобывающей инфраструктуры Самарской области, позволит создать новые рабочие места и укрепит экономический потенциал региона.

«Южно-Аксютино» является системным игроком в Самарской области, это нефтедобывающая компания с многолетним опытом. На территории городского округа Похвистнево предприятие реализует новый инвестиционный проект по созданию приёмо-сдаточного пункта, установки и подготовки нефти. Это всё будет большим вкладом в технологический суверенитет нефтегазовой отрасли, в развитие Похвистневского района. Поэтому желаю вам успехов! Со своей стороны регион окажет необходимое содействие»,– сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Похвистневского муниципального района Самарской области до 2030 года, на его территории расположены месторождения нефти. По состоянию на 1 января 2001 года открыто 16 месторождений, из которых четыре законсервированы. 12 месторождений являются действующими: Дерюжевское, Алешкинское, Кротковское, Ново-Аманакское, Южно-Мочалеевское, Садовое, Мочалеевское, Сарбайское, Сологаевское, Сосновское, Чеховское, Сургутское.

«Строительство приемо-сдаточного пункта создаст мощный толчок в развитии малых нефтяных компаний. Вячеслав Андреевич, вам огромная благодарность и спасибо за поддержку нашего проекта»,– поблагодарил заместитель генерального директора АО «Южно-Аксютино» Ильдус Давлятов.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области