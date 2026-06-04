Общество «Знание» 5 июня проведет прямой эфир «Коллеги, хорошего отпуска! Отдых как стратегия»

5 июня в 10:00 (мск) в прямом эфире Общества «Знание» состоится прямой эфир на тему «Коллеги, хорошего отпуска! Отдых как стратегия». Эфир пройдет в рамках проекта Знание.Лекторий и будет посвящен теме отдыха как одного из способов перезагрузки и защиты от выгорания.

Проведет эфир Дарья Бородина, лектор и бизнес-тренер по профилактике выгорания и управлению энергией, автор канала «Потрудитесь отдохнуть».

Присоединиться к эфиру может каждый желающий после регистрации: https://znan.ru/online-podcast-0506.

В ходе прямого эфира лектор расскажет, как правильно делегировать задачи, как распределять нагрузку, как эффективно планировать время, и почему важно вовремя переключаться с работы на отдых.

Задать вопрос лектору в прямом эфире можно по форме: https://znan.ru/zadajte-vopros-lektoru.

Также доступны записи других эфиров:

- «Тренировка характера: жизненные правила из большого спорта» (https://znan.ru/online-podcast-0603);

- «Входящий «Мошенники»: будьте внимательны» (https://znan.ru/online-podcast-2303);

- «В одном ритме: Год единства народов России» (https://znanierussia.ru/events/v-odnom-ritme-god-edinstva-narodov-rossii-198841).

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Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»