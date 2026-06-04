Ко дню рождения Пушкина библиотеки СМИБС подготовили акцию «Пушкин над Волгой»

6 июня 2026 года в России отметят 227 лет со дня рождения известнейшего поэта и писателя Александра Пушкина. К этой дате библиотеки СМИБС подготовили акцию «Пушкин над Волгой». С 3 по 9 июня по всей Самаре пройдут мероприятия посвященные Пушкину.

4 июня

10:00

Игровая программа «Сказки в красках»

В программе увлекательная викторина «Угадай сказку по картинке», чтение и обсуждение отрывков из сказок Пушкина. Сыграем в литературный "Крокодил" и вспомним героев любимых сказок.

Библиотека № 23

Севастопольская, 53

6+

10:00

Литературная игра-путешествие «По дорогам сказочного Лукоморья»

Ребята отправятся в путешествие по сказкам А. С. Пушкина, вспомнят его произведения, такие как «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Руслан и Людмила», а также отгадают загадки и примут участие в викторине по сказкам поэта.

Библиотека № 29

Пос. Красная Глинка, квартал 2, д. 2

6+

10:30

Творческая программа «Сказочный вернисаж»

Примите участие в викторине на знание произведений Александра Пушкина и воплотите свои идеи в рисунках с любимыми героями и поделках по сюжетам пушкинских произведений!

Мероприятие проведёт Левина Светлана Ивановна – заведующий филиалом.

Библиотека № 2

Ново-Садовая, 287

6+

11:00

Литературный час «В гостях у няни Арины Родионовны»

Познакомьтесь с няней великого поэта и узнайте, какие народные сказки она рассказывала маленькому Пушкину, и как её образ отразился в его творчестве.

Библиотека № 1

Проспект Карла Маркса, 165

6+

11:00

Литературное путешествие «Пушкинские сказки помним без подсказки!»

Увлекательное путешествие по сказкам Пушкина: ребята вспомнят имена сказочных героев, отгадают загадки, узнают значение устаревших слов, встречающихся в сказках, и поучаствуют в конкурсах «Литературный герой» и «Нянины сказки».

Библиотека № 16

Краснодонская, 13

6+

11:00

Игровая программа на открытой площадке «В волшебной пушкинской стране»

Дети встретят Золотую рыбку и отгадают её загадки, узнают особенности пушкинской сказочной фантастики и раскроют тайны Лукоморья, научатся магическому рецепту «сказка по-пушкински» и выполнят задания от героев пушкинских сказок.

Библиотека № 21

Георгия Димитрова, 7

6+

11:00

Квиз-викторина «Тайны Лукоморья»

Игра по мотивам сказок Александра Пушкина, где нужно будет собрать «волшебные листки» с дуба, выполняя различные задания.

Библиотека № 23

Севастопольская, 53

6+

11:00

Час поэзии «Читаем Пушкина»

Ребята познакомятся с жизнью и творчеством великого русского поэта, вспомнят его самые известные сказки и стихи. Дети прочитают вслух любимые отрывки из «Сказки о царе Салтане», «У лукоморья дуб зелёный...» и других произведений.

Библиотека № 29

Пос. Красная Глинка, квартал 2, д. 2

6+

11:00-19:00

Библиотечный квилт «Мой Пушкин»

Напишите строку из произведения Александра Пушкина пером и чернилами на большом полотне и создайте коллективное художественное произведение - визуальный стих, где переплетаются любимые пушкинские строки!

Библиотека № 2

Ново-Садовая, 287

6+

11:10

Литературная игра «По дорогам сказок А.С. Пушкина»

Участники проверят уровень знаний сюжетов и персонажей произведений великого русского поэта, примут участие в конкурсных испытаниях на внимательность и память, а также выполнят творческие задания!

Библиотека № 2

Ново-Садовая, 287

6+

11:30

Поэтическая гостиная под открытым небом «В гостях у Пушкина»

Прочитаем отрывки из сказок Александра Пушкина, сыграем в игры по мотивам произведений поэта и сделаем памятные фотографии с Учёным котом и другими сказочными персонажами в тематической фотозоне.

Библиотека 5

Сквер Санфировой (Аэродромная, 11)

6+

12:00

Творческая мастерская на открытой площадке «У Лукоморья»

Участники вспомнят сказки А.С. Пушкина, поговорят о любимых героях и в технике объёмной аппликации изготовят Золотую рыбку.

Библиотека № 21

Георгия Димитрова, 7

6+

15:00

Литературный батл «И строчки Пушкина звучат…»

Примите участие в состязаниях на знание произведений Александра Пушкина, а также примерьте на себя роли сказочных персонажей в театральной миниатюре. В программе примут участие воспитанники творческой мастерской «Типажи» Школы № 59 и педагог ЦВР «Парус» Софья Садухина.

Библиотека № 6

Гродненская, 1

6+

15:00

Литературный час «Под звездой Пушкина: путешествие в поэзию»

Узнайте об истории создания самых известных сказок Александра Сергеевича и примите участие в тематической викторине «По следам ученого кота». Также вашему вниманию будет представлена выставка книг А.С. Пушкина для читателей всех возрастов!

Библиотека № 26

Симферопольская, 2

6+

16:00

Литературно – игровой вечер «Что в имени тебе моём» в рамках встречи клуба «Устроим праздники из буден»

Знакомство с интересными фактами биографии А.С. Пушкина, и творчеством любимого поэта. Обсуждение произведений. Прозвучат романсы на стихи А.С. Пушкина.

Библиотека № 31

Труда, 10

12+

5 июня

09:45

Литературная программа «В царство славного Салтана» (к 195-летию сказки)

Юные читатели библиотеки перенесутся в волшебный мир пушкинской сказки, где белка грызёт золотые орешки, а тридцать три богатыря выходят из морских волн, а также примут участие в мастер-классе и создадут свою Царевну-Лебедь.

Библиотека № 11

Аэродромная, 58

6+

10:00

Литературный час «Пушкинские сказки знаем без подсказки»

Дети узнают о детстве поэта, его няне Арине Родионовне и интересных фактах из жизни Пушкина, а также примут участие в викторине «Отгадай героя» и литературной игре «Продолжи строчку».

Библиотека № 25

Проспект Карла Маркса, 452

6+

10:30

Спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» по мотивам произведения А.С. Пушкина в рамках проекта театр теней «Сказка сказывается»

Зрители познакомятся с произведением Александра Пушкина через выразительные возможности света и тени! В сюжете постановки - ключевые события сказки: встреча рыбака с рыбкой, исполнение желаний Старухи, царские палаты, а также финальное возвращение к разбитому корыту.

Библиотека № 9

Ленинградская, 73А

0+

10:30

Литературно-творческий час «Путешествие в Лукоморье»

Совершим литературное путешествие по сказкам А.С. Пушкина и разгадаем тайны Лукоморья. В рамках творческой мастерской «Конструкторское бюро» пройдет мастер-класс в технике оригами «Кот ученый».

Библиотека № 11

Аэродромная, 58

6+

12:00-19:00

Библиотечный квилт «Мой Пушкин»

Напишите строку из произведения Александра Пушкина пером и чернилами на большом полотне и создайте коллективное художественное произведение - визуальный стих, где переплетаются любимые пушкинские строки!

Библиотека № 16

Краснодонская, 13

6+

14:00

Книжная продленка «Читаем вместе»: час любимых сказок «Страна Лукоморье»

Читатели узнают о происхождении слова «Лукоморье» как места перехода в мир сказки, вспомнят любимые сюжеты его сказок и составят карту «Страны Лукоморья».

Библиотека № 20

Московское шоссе, 284

0+

16:00

Литературная игра «Вспоминаем сказки Пушкина»

Юные читатели проверят, насколько хорошо помнят волшебные сказки Александра Сергеевича Пушкина, а также разгадают загадки и вспомнят знаменитые строки из произведений великого поэта и узнают интересные факты о создании этих сказок. А в финале их ждёт настоящее творчество – библиотечный квилт «Мой Пушкин». Каждый участник оставит на большом полотне строчку из произведения поэта, и вместе мы создадим уникальный коллективный стих!

Библиотека № 24

Спутника, 10

6+

6 июня

12:00

Литературная игра «Руслан и Людмила»

Прими участие в турнире по настольной игре-стратегии «Руслан и Людмила»: она знакомит с сюжетом поэмы Александра Пушкина, его героями, цитатами и музыкальными фрагментами одноименной оперы Михаила Глинки, а также развивает логику, тактическое мышление и навыки командного взаимодействия.

ЦГБ им. Н.К. Крупской

Маяковского, 19

12+

7 июня

17:00

Культурная акция «Литературные сумерки»

Пройдите квест «Литературная гостиная Пушкина», примите участие в настольной игротеке «Раут с Пушкиным» и в мастер-классе по созданию открытки в технике коллаж «Путешествие по сказкам Пушкина». В финале мероприятия - поэтические чтениях молодых поэтов лаборатории «(с)тёрки».

Библиотека 8

Николая Панова, 30

16+

8 июня

11:00-19:00

Литературная викторина «Капитанская дочка: какая она?» Викторина посвящена одному из самых известных произведений А.С. Пушкина — «Капитанская дочка». Участники вспомнят ключевые моменты произведения, его главных героев и сюжетные линии.

Библиотека № 30

Пос. Мехзавод, квартал 15, д. 3

16+

11:30

Литературный квест «И кот ученый свои мне сказки говорил…»

В ходе игры участники проверят знания по сказкам Александра Пушкина. Необходимо пройти все станции, отмеченные на карте Лукоморья. За выполнение заданий команды получат золотые монеты, которые можно обменять на сувениры от ученого кота.

Библиотека № 9

Ленинградская, 73А

6+

12:00

Литературная гостиная «Жизнь моя, поэзия моя…»

Участники познакомятся с интересными фактами из биографии Александра Пушкина, услышат знакомые с детства строки и примут участие в громких чтениях. Также в программе игра - «Угадай героя».

Библиотека № 22

Транзитная, 71

6+

14:00

Литературно-игровая программа «Игры Пушкинской эпохи»

Примите участие в подвижных и литературных играх «Горелки», «Буриме», «Шарады», «Центон».

Библиотека № 7

Владимирская, 34

6+

9 июня

11:00

Познавательный час «Сказки кота учёного»

Дети примут участие в викторинах по сказкам Пушкина, в инсценировке сказки «О попе и работнике его Балде». В завершении мероприятия состоится Литературная дуэль.

Библиотека № 34

Молодёжный переулок, 21

6+

12:00

Викторина «Кот учёный приглашает»

Участники познакомятся с творчеством Пушкина, прочитают отрывки из поэмы «Руслан и Людмила», сказок и стихотворения поэта, а также проявят свои знания в викторине.

Библиотека № 15

Республиканская, 59

6+

13:00

Литературный час «Читая сказочные пушкинские строки…»

Участники встретятся с героями «Сказки о рыбаке и рыбке», «Сказки о царе Салтане» и других произведений, примут участие в мастер-классе «Любимый сказочный герой».

Библиотека № 15

Республиканская, 59

6+

14:00

Беседа «Пушкин в искусстве» в рамках программы «Мировое наследие русских художников»

Участники рассмотрят образ Емельяна Пугачёва в романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка» и в картине В. Г. Перова «Суд Пугачёва». Обсудят, какие черты личности и эпохи передаёт художник, сопоставят литературное и живописное воплощение исторической фигур.

Библиотека № 15

Республиканская, 59

16+