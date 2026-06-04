Вячеслав Федорищев и президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр подписали соглашение о реализации проекта животноводческого комплекса в Самарской области

Сегодня на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Вячеслав Федорищев и президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр подписали соглашение о реализации нового инвестиционного проекта в Самарской области.

ГК «ЭкоНива», крупнейший молочный холдинг России, намерен до 2029 года построить в регионе животноводческий комплекс. Он будет рассчитан на содержание 3800 коров. Также здесь планируются площадки для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 5100 голов. Объем инвестиций - 5 млрд рублей. На предприятии предполагается создать порядка 150 новых рабочих мест.

«Инвестиционная инициатива предприятия имеет стратегическое значение для Самарской области. Она направлена на укрепление продовольственной безопасности региона, увеличение объемов производства сырого молока, наращивание экспортного потенциала агропромышленного комплекса. Проект также будет способствовать повышению самообеспеченности области молочной продукцией и расширению экспортных поставок. Мы рассматриваем его не просто как строительство фермы, а как системный вклад в укрепление агропромышленного каркаса всего региона. Правительство Самарской области выражает заинтересованность в успешной реализации намеченных планов», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Реализация проекта предполагает соблюдение ряда условий. В частности, необходимо наличие достаточного земельного банка, возможностей финансирования проекта на льготных условиях, рыночных условий для производства и продажи сельскохозяйственной продукции, а также потенциала наращивания ее экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, большое значение имеет сохранение благоприятной эпизоотической ситуации на территории Самарской области и Российской Федерации в целом.

«Самарская область является для группы «ЭкоНива» одним из значимых регионов в части производства сырого молока. Здесь созданы все необходимые условия для развития молочного животноводства. Благодарим руководство региона за оказываемую поддержку и всестороннее содействие в реализации наших инвестиционных проектов», – сказал президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр.

Подразделение «ЭкоНивы» - ООО «Северная Нива Самара» - в регионе работает с 2020 года. Предприятие специализируется на производстве сырого молока, занимается растениеводством. Под управлением компании находится более 9000 га сельскохозяйственных земель, где выращиваются кормовые, а также товарные зерновые, зернобобовые и масличные культуры. На данном этапе группа реализует в Самарской области инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса на 3550 коров и 5100 голов молодняка близ с. Старое Резяпкино Клявлинского района. Проект находится в высокой степени готовности. Производственная мощность предприятия составит порядка 40 000 т сырого молока в год.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области