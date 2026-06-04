Юных самарцев приглашают на «Книжные каникулы» в библиотеки

В проекте задействовано 7 городских библиотек. Например, в библиотеке № 15 (ул. Республиканская, 59) работает Школа юного художника, в библиотеке № 23 (ул. Севастопольская, 53) – Школа юного литератора, а в библиотеке № 5 (ул. Аэродромная, 9) – Школа юного блогера.

Одна смена проекта «Книжные каникулы» длится 5 дней, по 4 часа в день. Группы формируются по предварительной записи в выбранном филиале. Подробности и условия доступны на сайте СМИБС smibs.ru/book-holid..., а также по телефонам каждой из библиотек.