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Каждый пятый работающий россиянин может сам регулировать свой график

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каждый пятый работающий россиянин может сам регулировать свой график

Эксперты Авито Работы опросили более 7 500 работающих россиян и выяснили, как сегодня организован их рабочий график и насколько сотрудники могут влиять на свое расписание. Почти половина работающих россиян (46%) сообщили, что работают по фиксированному графику — начинают и заканчивают рабочий день в одно и то же время, установленное трудовым договором. Такой формат чаще встречается у сотрудников в возрасте 35–44 лет (49%), 45–54 лет (54%) и 55–64 лет (52%). Женщины работают по фиксированному графику чаще мужчин — 49% против 43%.

14% опрошенных трудятся посменно, а еще 13% — по гибкому графику с возможностью самостоятельно определять время начала и окончания рабочего дня в рамках договоренностей с работодателем.

21% полностью самостоятельно регулируют рабочий график, еще 31% делают это частично по согласованию с работодателем, а каждый десятый (10%) может влиять на него через выбор смен или дней работы.

Наиболее распространенной причиной сверхурочной работы стали внезапные рабочие задачи — об этом сообщили 28% респондентов. Еще 26% работают вне графика ради дополнительного заработка, включая переработки и участие в проектах — такое чаще практикуют молодые специалисты 18–24 лет (30%) и 25–34 лет (30%).

В целом большинство (64%) россиян указали, что их устраивает текущий рабочий график. Больше всего удовлетворенных своим рабочим расписанием оказалось среди работников в возрасте 45–54 лет (67%), 55–64 лет (71%) и 65+ лет (73%).

Когда же график оказывается неудобным, россияне чаще всего рассчитывают на дополнительные меры поддержки со стороны работодателя. Наиболее востребованными мерами стали компенсация переработок (29%), дополнительные выходные или сокращенная неделя (20%).

Теги: Опрос

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