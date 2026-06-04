Четыре проекта из Самары получили гранты первого конкурса «Дом культуры»

Компания «Логика молока» подвела итоги первого грантового конкурса «Дом культуры», запущенного при поддержке администрации города Самары. В число победителей вошли четыре самарских проекта: «Сквер читателей» и «Мобильная библиотека: чтение без границ» Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы, «Мы похожи» благотворительного фонда «Хорошие истории» и «Фрески старого города» команды «Том Сойер Фест». Всего же общественные организации и учреждения культуры Самары заявили на конкурс 45 проектов.

Среди заявок из Самары 26 поступило в номинации «Места» — это проекты, направленные на создание и восстановление общественных пространств. Еще 13 проектов поступило в номинации «События» — она объединяет инициативы по проведению различных мероприятий.

«Мы рады объявить первых победителей грантового конкурса «Дом культуры», благодаря которым в регионах нашего присутствия появятся пространства и проекты, которые объединят жителей городов, сделают их жизнь лучше. Высокий интерес к конкурсу, объединившему сотни инициативных людей в Казани, Самаре и Кемерово, побуждает нас не только проводить конкурс и в будущем, но и расширить его географию», – отметил генеральный директор компании «Логика молока» Якуб Закриев.

Благодаря победе в грантовом конкурсе Самарская муниципальная информационно-библиотечная система обустроит Сквер читателей около библиотеки № 13, где сейчас идет капитальный ремонт за счет средств городского бюджета.

«Территорию не просто облагородим, но и превратим в живое культурное пространство для праздников и встреч, под стать обновленной библиотеке. Например, зимой проведем фестиваль снежных фигур «Герои книг», а летом будут читки, открытый микрофон и букроссинг, – рассказала директор Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы Софья Сыромятникова. – Второй наш проект, «Мобильная библиотека: чтение без границ», поможет жителям удаленных районов Самары стать частью культурных событий города. Для этого оснастим автомобиль «Соболь» библиотекой и сценой для читок. Вместе с Молодежной литературной организацией в 2027 году планируем объехать 10 локаций и познакомить жителей с актуальной литературой».

Проект «Фрески старого города», разработанный командой «Том Сойер Фест – Самара», предполагает создание мозаичного панно на стене дома № 170 по улице Чапаевской, в пространстве «Сад наличников». Реализация проекта пройдет в несколько этапов: сбор битой керамики, плитки и посуды, работа над авторским эскизом и совместное создание мозаики волонтерами и горожанами.

Благотворительный фонд «Хорошие истории» благодаря гранту проведет на шести городских площадках Самары — от библиотек и домов культуры до уличной галереи и торгового центра — театральные читки по реальным семейным историям и концерты с участием представителей разных возрастов.

Напомним, конкурс «Дом культуры» проходил в трех городах присутствия компании «Логика молока» — Самаре, Казани и Кемерово. В общей сложности в трех номинациях было заявлено свыше 130 проектов из разных областей. Проекты-победители будут реализованы до конца 2027 года.