Самарская область укрепляет сотрудничество с Фондом «Сколково»

На полях ПМЭФ-2026 заключено соглашение между Правительством Самарской области и Фондом «Сколково». Его подписали зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк и заместитель председателя Правления по региональному развитию Фонда «Сколково» Олег Войтенко.

«Сколково» - крупнейший инновационный центр России. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других.

Самарская область активно сотрудничает с Фондом – с 2018 года технопарк «Жигулевская долина», расположенный в Тольятти, является региональным оператором «Сколково» и ежегодно входит в число наиболее эффективных. Сегодня 70 компаний из Самарской области являются участниками проекта «Сколково», из них 34 компании также являются резидентами «Жигулевской долины».

«Сегодня в регионе сформирована сильная, комплексная система поддержки инновационных предприятий и организаций. Важную роль в решении этой задачи играет наше сотрудничество с Фондом «Сколково». В том числе, на площадке технопарка «Жигулевская долина». Заключение соглашения будет способствовать синхронизации мер поддержки, привлечению крупных индустриальных партнеров, популяризации наукоемкой инновационной деятельности нашего региона, – отметил Павел Финк. – Уверен, что наше сотрудничество станет фундаментом для реализации передовых научных достижений и инновационных продуктов, которые будут способствовать социально-экономическому развитию региона и улучшению качества жизни наших граждан».

Подписанное соглашение укрепляет и расширяет сотрудничество Самарской области и Фонда «Сколково». В частности, предусмотрены совместная работа в сфере развития научной, научно-технической и инновационной деятельности, совместная разработка и реализация образовательных программ, привлечение частных инвестиций в развитие региональной инновационной инфраструктуры и на реализацию инновационных проектов на территории Самарской области.

«Достаточно много компаний Самарской области уже имеют статус участников проекта «Сколково». Но мы планируем расширять сотрудничество, в том числе в рамках новых направлений и инициатив, которые запускает Фонд «Сколково», в частности в рамках космической отрасли, в том числе по работе с молодежью в сфере технологического предпринимательства. Реализация данного соглашения позволит перейти к конкретным шагам в формате конкретного плана по организации совместной работы в области научно-технического развития» - подчеркнул Олег Войтенко.

В первый день XXIX Петербургского международного экономического форума делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым заключила 8 соглашений на общую сумму 32,4 млрд рублей, что также позволит создать в регионе более 1100 новых рабочих мест. Кроме того, глава региона провёл ряд переговоров с руководителями крупных федеральных структур и компаний - обсуждались вопросы привлечения в Самарскую область дополнительных средств и инвестиций.

Фото – Минэкономразвития Самарской области.