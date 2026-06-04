Самарская область укрепляет сотрудничество с Фондом «Сколково»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Медицинские работники учреждений здравоохранения Самарской области в 24 раз приехали в Центральную городскую больницу города Снежное Донецкой Народной Республики. Выездная бригада будет работать в течение месяца.
Врачи Самарской области оказывают помощь жителям города Снежное
Представитель Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте Марина Питьева организовала для детей сотрудников Сызранского ЛО МВД России на транспорте и школьников ЧОУ СОШ «Кристалл» посещение интерактивной экскурсии в Спасской башне Сызр
В Сызрани сотрудники транспортной полиции и общественники организовали историческую экскурсию для детей
4 июня в рамках ПЭМФ между правительством Самарской области и Группой «Уралхим» было подписано соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта «Комплекс по производству карбамида».
Правительство Самарской области и Группа «Уралхим» подписали соглашение о сотрудничестве
На полях Петербургского международного экономического форума ДОМ.РФ и Билайн (ПАО «ВымпелКом») подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. 
ДОМ.РФ и Билайн договорились о сотрудничестве на ПМЭФ
6 июня в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится концерт «Музыкальный интернационал».
Студенты из России и Китая выступят с совместным концертом в «Новом пространстве»
4 июня в КРЦ «Звезда» пройдет вторая игра 1/4 финала Центральной лиги Международного Союза КВН «Самара».
Игры 1/4 финала Центральной лиги Международного Союза КВН «Самара» завершатся 4 июня
В Сергиевском и Кошкинском районах Самарской области стартовал масштабный ремонт автомобильной дороги «Сергиевск – Челно-Вершины» – Кошки.
В регионе отремонтируют ключевую трассу Кошкинского и Сергиевского районов
В среду, 3 июня, в рамках ПМЭФ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заключил соглашение с АО «Южно-Аксютино». Предприятие реализует инвестиционный проект в 2 млрд рублей.
Вячеслав Федорищев подписал инвестиционное соглашение с нефтедобывающей компанией «Южно-Аксютино»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.34
0.78
EUR 85.12
0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ко дню рождения Пушкина библиотеки СМИБС подготовили акцию «Пушкин над Волгой»
Самарский зоопарк приглашает на экскурсию "От льва до крокодила"
Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено «Ближайшая ЗаВолга»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарская область укрепляет сотрудничество с Фондом «Сколково»

256
Самарская область укрепляет сотрудничество с Фондом «Сколково»

На полях ПМЭФ-2026 заключено соглашение между Правительством Самарской области и Фондом «Сколково». Его подписали зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк и заместитель председателя Правления по региональному развитию Фонда «Сколково» Олег Войтенко.

 

«Сколково» - крупнейший инновационный центр России. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других.

 

Самарская область активно сотрудничает с Фондом – с 2018 года технопарк «Жигулевская долина», расположенный в Тольятти, является региональным оператором «Сколково» и ежегодно входит в число наиболее эффективных. Сегодня 70 компаний из Самарской области являются участниками проекта «Сколково», из них 34 компании также являются резидентами «Жигулевской долины».

«Сегодня в регионе сформирована сильная, комплексная система поддержки инновационных предприятий и организаций. Важную роль в решении этой задачи играет наше сотрудничество с Фондом «Сколково». В том числе, на площадке технопарка «Жигулевская долина». Заключение соглашения будет способствовать синхронизации мер поддержки, привлечению крупных индустриальных партнеров, популяризации наукоемкой инновационной деятельности нашего региона, – отметил Павел Финк. – Уверен, что наше сотрудничество станет фундаментом для реализации передовых научных достижений и инновационных продуктов, которые будут способствовать социально-экономическому развитию региона и улучшению качества жизни наших граждан».

Подписанное соглашение укрепляет и расширяет сотрудничество Самарской области и Фонда «Сколково». В частности, предусмотрены совместная работа в сфере развития научной, научно-технической и инновационной деятельности, совместная разработка и реализация образовательных программ, привлечение частных инвестиций в развитие региональной инновационной инфраструктуры и на реализацию инновационных проектов на территории Самарской области.

«Достаточно много компаний Самарской области уже имеют статус участников проекта «Сколково». Но мы планируем расширять сотрудничество, в том числе в рамках новых направлений и инициатив, которые запускает Фонд «Сколково», в частности в рамках космической отрасли, в том числе по работе с молодежью в сфере технологического предпринимательства. Реализация данного соглашения позволит перейти к конкретным шагам в формате конкретного плана по организации совместной работы в области научно-технического развития» - подчеркнул Олег Войтенко.

В первый день XXIX Петербургского международного экономического форума делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым заключила 8 соглашений на общую сумму 32,4 млрд рублей, что также позволит создать в регионе более 1100 новых рабочих мест. Кроме того, глава региона провёл ряд переговоров с руководителями крупных федеральных структур и компаний - обсуждались вопросы привлечения в Самарскую область дополнительных средств и инвестиций.

Фото – Минэкономразвития Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
4 июня в рамках ПЭМФ между правительством Самарской области и Группой «Уралхим» было подписано соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта «Комплекс по производству карбамида».
4 июня 2026  16:48
Правительство Самарской области и Группа «Уралхим» подписали соглашение о сотрудничестве
119
4 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между Правительством Самарской области и ГК «Акрон холдинг» о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционных проектов.
4 июня 2026  14:56
На ПМЭФ Вячеслав Федорищев и ГК «Акрон холдинг» заключили соглашение о сотрудничестве на 10 млрд рублей
221
Названы победители регионального этапа конкурса «Семья года»
4 июня 2026  12:45
Названы победители регионального этапа конкурса «Семья года»
300
В среду, 3 июня, делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым принимает участие в ХХIХ Петербургском международном экономическом форуме.
3 июня 2026  20:37
ПМЭФ-2026: Губернатор Вячеслав Федорищев обсудил с Послом ОАЭ расширение сотрудничества в различных сферах
635
Как отметил глава региона, «Завод стальных колес» является одним из крупных промышленных предприятий. Компания обладает подтвержденной репутацией надежного поставщика на российском рынке.
3 июня 2026  20:22
ПМЭФ-2026: Вячеслав Федорищев и компания «Завод стальных колес» подписали соглашение о создании производства колес
669
Весь список