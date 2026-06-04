В Сызрани сотрудники транспортной полиции и общественники организовали историческую экскурсию для детей

Представитель Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте Марина Питьева организовала для детей сотрудников Сызранского ЛО МВД России на транспорте и школьников ЧОУ СОШ «Кристалл» посещение интерактивной экскурсии в Спасской башне Сызранского Кремля.

Юных гостей встретили сотрудники музея, которые подготовили необычную экскурсию. На втором этаже башни детей ждала интерактивная выставка, где они узнали об истории основания крепости, строительстве Кремля, развитии города и значимых событиях минувших веков.

Три столетия назад Спасская башня была главным въездом в крепость. Всего, по некоторым данным, насчитывалось семь башен. До наших дней сохранилась лишь одна – кирпичная. Остальные, как и крепостные стены, были деревянными и не уцелели. Высота башни достигает 27 метров. На первом ярусе располагались ворота, на втором – пушки. Сегодня это сооружение признано объектом культурного наследия федерального значения.

После экскурсии сотрудники музея предложили детям попробовать себя в роли архитекторов и строителей крепости. Ребята с большим удовольствием собрали из деревянного конструктора макет башни.

Мероприятие получилось очень познавательным и ярким – оно понравилось всем его участникам. Гости поблагодарили представителя общественного совета при линейном отделе за интересную экскурсию, которая дала полезные знания о достопримечательностях города и зарядила положительными эмоциями, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспортепре.

Фото: пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте