Выставка «Жить по-самарски. Люди, моды, пароходы» откроется в Самаре

Открытие состоится 9 июня в 16.00 в Детской картинной галерее. (6+)

Выставка в Детской картинной галерее приурочена к памятной дате - 440-летию Самары и посвящена одному из самых ярких периодов в жизни нашего города – времени бурного роста и обретения собственного стиля и лица – рубежу XIX и XX веков. Самарские типажи, мода, повседневность и досуг, популярные в это время – всё это представлено в предметах и фотографиях из музейных и частных собраний.

Благодаря двум коллекциям костюмной куклы Ольги Бакановой на выставке можно перенестись в Самару начала 1900-х годов. Первая коллекция - «Город и горожане» - «калейдоскоп» самарских типажей того времени, когда наш город представлял собой сплав людей разных сословий, служилых и светских, городских и приезжих. Ольга Баканова передала это разнообразие образов и характеров в своей коллекции. Здесь можно увидеть купеческую чету, позирующую фотографу, знатную даму в прогулочном платье, городового, горчишника, чёрного гусара, нарядную мещанку, торговца рыбой и буфетчика. Атмосферу времени вокруг кукол создаёт самарская реклама и афиши, фотографии и подлинные дореволюционные предметы из частных коллекций.

Вторая коллекция - «Эклектика и Модерн» - посвящение художницы одному из самых изысканных стилей в истории искусства, который нашел отражение не только в самарской моде, но и в архитектуре, декоре интерьеров, мебели, посуде, украшениях. Куклы коллекции одеты по женской моде 1870-х – 1900-х годов. Мода этого времени - это мода большого города и социально активной женщины. Она предлагала дамам не только роскошные вечерние платья, но и разнообразные варианты дневных и прогулочных костюмов, и даже костюмы для спорта. И самарские модницы пользовались всеми возможностями, которые давало им время.

В центральном зале выставки разворачивается тема города на реке и того особого уклада жизни и склада «волжского» характера, которые сформировались благодаря географическому расположению Самары. Волга как мощная транспортная артерия стала большим подспорьем для развития хлебной торговли, ставшей основным «двигателем» городской и губернской жизни. В 70-е годы ХIХ века Самара становится одним из крупнейших в стране торговых центров, а купечество - самым влиятельным местным сословием. Но Волга – это не только торговый путь, это волжские дачи и яхтклубы, пароходы и путешествия.

На выставке представлена уникальная частная коллекция моделей волжских судов из Ульяновска, выполненная Борисом Агузаровым. В Самаре она выставляется впервые и позволяет увидеть основные типы речных судов рубежа XIX и XX веков и узнать их предназначение.

Выставка «Жить по-самарски. Люди, моды, пароходы» - это не только попытка уловить и передать дух и настроение города этой поры через художественные образы и подлинные предметы, но и взгляд сегодняшних детей на историю Самары и Самарской губернии. Два малых зала отданы лучшим рисункам областного детского конкурса, который был проведён музеем и собрал больше двухсот работ из Самары, Тольятти и Отрадного.

Детская картинная галерея благодарит за предоставленные экспонаты и помощь в организации выставки: Бориса Агузарова, Валерия Грищенко, Александра Завального, Ольгу Казак, Сергея Лаковского, Михаила Перепёлкина и Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького, Сергея Рудняева, Ирину Свиридову и Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина, Олега Сударикова и Дмитрия Федосеева.

Выставка открыта с 9 июня до 4 октября 2026 года по адресу: ул. Куйбышева, 139.