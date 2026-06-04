Вячеслав Федорищев и Леонид Пасечник на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве между Самарской областью и ЛНР

Сегодня в ходе Петербургского международного экономического форума было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Самарской области и Луганской Народной Республикой (далее – ЛНР). Документ подписали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава ЛНР Леонид Пасечник.

Соглашение заключено в целях расширения двусторонних связей на стабильной и долгосрочной основе в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах, создания для этого соответствующих условий и обеспечения эффективного взаимодействия во всех сферах социально-экономической деятельности.

Планируется расширение сотрудничества по направлениям экономики и промышленности, инвестиций, поддержки малого, среднего и крупного предпринимательства, развития коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, науки и образования, информационного обмена, охраны здоровья и социальной защиты населения, спорта, туризма, культуры и сельского хозяйства.

Экономика Луганской Народной Республики имеет индустриально-аграрный характер и в последние годы ориентирована на восстановление производственного потенциала, модернизацию инфраструктуры, интеграцию в экономическое пространство Российской Федерации, развитие свободной экономической зоны (СЭЗ). Основными направлениями проектов в рамках СЭЗ стали строительство, обрабатывающая, пищевая промышленность, добыча полезных ископаемых и сфера услуг.

Соглашение с ЛНР подразумевает также содействие в восстановлении инфраструктуры, реализации инфраструктурных проектов на территории республики, развитие волонтерской деятельности, оказание правительством Самарской области методической помощи по всем направлениям сотрудничества.

«Мы заинтересованы в углублении межрегионального взаимодействия — торгово-экономических отношений и гуманитарного сотрудничества с Луганской Народной Республикой. Наше соглашение будет способствовать созданию условий для устойчивого развития территорий, повышению качества жизни граждан. Рассчитываю на конструктивную и долгосрочную совместную работу», — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Самарская область — наш давний и надежный партнер. Подписанное сегодня соглашение выводит наше взаимодействие на новый, системный уровень. Самое главное — этот документ ориентирован на конкретные практические результаты для людей. Мы объединяем усилия для модернизации коммунальных сетей и дорожной инфраструктуры республики, укрепления торгово-экономических связей и реализации совместных программ в сферах здравоохранения, образования и молодежной политики. Уверен, наша совместная работа придаст мощный импульс долгосрочному развитию обоих регионов», — отметил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Главы регионов подробнее обсудили направления взаимодействия в ходе встречи. Губернатор Самарской области также выразил соболезнования в связи с атакой вражеских беспилотников на объекты ЛНР, в результате которой пострадали мирные жители.