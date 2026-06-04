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На ПМЭФ-2026 представили перерабатываемую банку из самарской алюминиевой ленты

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Производителем и поставщиком ленты является Самарский металлургический завод. Корпус банки полностью изготовлен из вторичного алюминия.

Производителем и поставщиком ленты является Самарский металлургический завод.

Корпус банки полностью изготовлен из вторичного алюминия.

Среднее содержание вторичного алюминия в баночной ленте СМЗ в 2025 году достигло 42,3%, а отработанная партнёрами технология позволяет довести этот показатель до 100% в корпусе банки.

«Главная задача отрасли сейчас – выстроить систему так, чтобы использованная банка возвращалась именно в производство новой упаковки, а не уходила в другие отрасли металлургии», – отметил генеральный директор АО «СМЗ» Сергей Бурцев.

 

Фото:   минэкономразвития СО

Теги: Самара

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